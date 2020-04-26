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Sofralarından sıcak yemek eksik olmuyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 26.04.2020 16:50 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofralarından sıcak yemeği eksik etmiyor.

Sofralarından sıcak yemek eksik olmuyor

Haliliye Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofralarından sıcak yemeği eksik etmiyor. Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler, iftar vaktine kısa bir süre kala hazırladıkları sıcak yemekleri vatandaşların sofrasına yetiştiriyor.
Haliliye Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadelede en yüksek seviyeden önlem almaya devam ederken, diğer taraftan da sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri Ramazan Ayı öncesi başlatılan ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımını artırarak devam ediyor. Belediye bünyesinde olan aşevinde kaynayan kazanlardan sıcak yemekleri alan ekipler, iftar saatine kısa bir süre kala yemekleri belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim ediyor. Öte yandan belediye ekipleri, Sosyal yardım marketinden alış veriş yapma hakkı kazanan ihtiyaç sahibi vatandaşların siparişlerini de evlerine teslim etmeyi sürdürüyor.
Belediyenin sunduğu hizmetler vatandaşların takdirini toplarken, mahalle sakinleri hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Sofralarından sıcak yemek eksik olmuyor

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