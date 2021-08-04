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Sofralık üzümde ihracat 6 Ağustos'ta başlayacak

04.08.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sofralık üzümde ihracat 6 Ağustos'ta başlayacak

İZMİR (AA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin de içinde bulunduğu Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü başkanlığında oluşturulan komisyon, sultani üzüm ihracat başlangıcını 6 Ağustos olarak belirledi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, alınan karar gereği, bu yıl sultani üzümde ihracata 6 Ağustos'ta başlanacak, Mevlana tipi sofralık üzümde ise ilk ihracat 12 Ağustos'ta yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Türk ihracatçılarının geçen yıl sultani üzümde 110,7 milyon dolarlık ihracat yaparak üreticilerin emeklerinin karşılığını almasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Hayrettin Uçak, bu yıl 125 milyon dolar döviz getirisi hedeflediklerini bildirdi.

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