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Sofyan Amrabat transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe, Juventus ile görüşüyor...

Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen Sofyan Amrabat için sürpriz bir talip geldi. İtalyan ekibi Juventus’un oyuncuyu kadroya katabileceği öğrenilirken, menajerler aracılığıyla Amrabat’ın durumu soruldu.

Sofyan Amrabat transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe, Juventus ile görüşüyor...
Burak Kavuncu
Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat

FAS Fas
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig ekibi Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun kadroda düşünmediği yıldız isim için sürpriz bir talip çıktı. İtalyan ekibi Juventus’un Sportif Direktörü Damien Comolli, menajerler aracılıyla oyuncunun durumunu sordu. Sar lacivertlilerden gitme konusunda sorun çıkartmayan Amrabat’ın transferindeki en büyük engel yüksek maaşı.

MOU ÜSTÜNÜ ÇİZDİ

Sofyan Amrabat transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe, Juventus ile görüşüyor... 1

Jose Mourinho’nun orta sahada daha dinamik ve sert bir oyuncu talep etmesi üzerine Sofyan Amrabat’ın kontratından çıkmak isteyen sarı lacivertliler oyuncunun ayrılığına sıcak. Fenerbahçe oyuncunun satışından 10 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.

COMOLLİ DEVREDE!

Sofyan Amrabat transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe, Juventus ile görüşüyor... 2

Juventus’un Sportif Direktörü Damien Comolli orta saha için transfer planlıyor. Douglas Luiz'i göndermek isteyen İtalyan ekibi kadrosuna bir takviye istiyor. Sofyan Amrabat için menajerler aracılığıyla durumu soran Comolli, oyuncunun yıllık net 5 milyon euro maaş beklentisini düşürmek istiyor.

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transfer Juventus son dakika fenerbahçe
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