Sofyan Amrabat transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe, Juventus ile görüşüyor...

Süper Lig ekibi Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun kadroda düşünmediği yıldız isim için sürpriz bir talip çıktı. İtalyan ekibi Juventus’un Sportif Direktörü Damien Comolli, menajerler aracılıyla oyuncunun durumunu sordu. Sar lacivertlilerden gitme konusunda sorun çıkartmayan Amrabat’ın transferindeki en büyük engel yüksek maaşı.

MOU ÜSTÜNÜ ÇİZDİ

Jose Mourinho’nun orta sahada daha dinamik ve sert bir oyuncu talep etmesi üzerine Sofyan Amrabat’ın kontratından çıkmak isteyen sarı lacivertliler oyuncunun ayrılığına sıcak. Fenerbahçe oyuncunun satışından 10 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.

COMOLLİ DEVREDE!

Juventus’un Sportif Direktörü Damien Comolli orta saha için transfer planlıyor. Douglas Luiz'i göndermek isteyen İtalyan ekibi kadrosuna bir takviye istiyor. Sofyan Amrabat için menajerler aracılığıyla durumu soran Comolli, oyuncunun yıllık net 5 milyon euro maaş beklentisini düşürmek istiyor.