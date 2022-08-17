Soğan halkası yapmak işte bu kadar basit! Evde çıtır soğan halkası yapımı tarifi ve malzemeleri

Soğan halkası tarifi bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Evde soğan halkası yapmak isteyenler soğan halkasının en çıtır ve pratik olanını internet üzerinden sorguluyorlar. İşte en lezzetli soğan halkası yapılışı...

ÇITIR ÇITIR SOĞAN HALKASI

Hmburger ve patatesin yanına çok yakışan soğan halkalarını harcın içerisine batırdıktan sonra kızartarak elde edebilirsiniz.

Soğan halkası tarifi malzemeler;

2 adet kuru soğan

1 çay bardağı nişasta

1 çay bardağı un + 2 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 çay bardağı maden suyu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

galeta unu

sıvı yağ

Soğan halkası tarifi yapılışı;

Soyduğunuz ve yıkadığınız soğanları yarım cm aralıklarla halka halka doğrayın. İç İçe geçen halkaları ayırarak tek kalmasını sağlayın.

Bir kabın içerisine un, nişasta, tuz, karabiber ekleyip karıştırın. Daha sonra soğan halkalarını ekleyip karıştırın ve tabağa alın.

Un karışımına madem suyu, yumurta ekleyip çırpın. Akıcı bir kıvam elde edin.

Ocağa aldığınız tavaya yağı ekleyip kızdırın. Soğanları harca bulayıp arkalı önlü bulanmasını sağlayın. Daha sonra galeta ununa batırarak kızgın yağa koyun. Altın sarısı olana kadar kızartın. Ara sıra çevirmeyi unutmayın. Pişen soğan halkalarını servis tabağına alın.

Yanına ketçap, mayonez ve dilediğiniz sosları ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.



