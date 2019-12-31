Soğan ve sarımsak yemenin faydalarını bilim insanları kanıtladı!

Buffalo Üniversitesi ve Porto Riko Üniversitesi tarafından 6 yıl süren bilimsel bir araştırma gerçekleştirildi. 314 kadının ve 346 kontrol grubu çalışmada yerini aldı. Araştırmacılar ayrıca özellikle Porto Riko mutfağında yaygın olarak kullanılan sofritoyu ne sıklıkta yediklerini sordu. Sofrito, ince kıyılmış biber, soğan, sarımsak, öğütülmüş kekik, elma sirkesi, salça, su ve kişniş ile yapılan bir tür yerel bir sos olarak tüketiliyor.

Sonuca göre günde bir kereden fazla sofrito tüketen Porto Rikolu kadınlar, hiçbir zaman sofrito yemeyen kadınlara kıyasla, meme kanseri riskinde % 67'lik bir düşüş yaşadılar.

Araştırmacılar, hem soğan hem de sarımsakta bulunan çok miktarda flavonol ve organosülfar bileşiğinin kanser önleyici görevde önemli rol oynadığını belirtiyorlar.

