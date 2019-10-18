Soğanın faydaları nelerdir, soğan hangi hastalıklara iyi gelir?

Bilimsel ismi allium cepa olan soğan bünyesinde kükürt, B ve C vitamini, lif sayesinde son derece zengin bir içeriğe sahiptir. Allium ailesinden gelen soğan, aromasıyla mutfağın en sık kullanılan sebzelerinden biri olmuştur. Şimdi ise soğanın lezzetinin yanı sıra soğanın faydalarından, düzenli tükettikçe sağlığa olan faydalarından bahsedeceğiz.
SOĞANIN FAYDALARI NELERDİR?
Soğan, düzenli bir şekilde tüketildiğinde kolesterolü dengelemeye yardımcı olur. Bu sayede kalp ve felç hastalıklarına yakalanma riskini de aza indirir.
İnsan vücudunda bulunan serbest radikalleri nötralize etmeye yarayan antioksidanlar tarafından zengindir, ve vücudu kanserli hücrelere karşı korumaya yardımcı olur. Soğan, her gün tükettiğimiz kanserojenleri detoksifiye etmeye yardımcı olur. Yapılan araştırmalar, ne kadar çok soğan yerseniz o kadar fazla koruma sağlayacağınızı gösteriyor.
Her gün düzenli olarak soğan yiyerek bağırsak iltihabından kurtulabilir ve lifli yapısı sayesinde mide sağlığınızı da koruyabilirsiniz.
Tip 2 diyabet riskine karşı düzenli olarak soğan tüketebilirsiniz. Soğanı düzenli yemek, sisteminizdeki insülin miktarının artmasına yardımcı olur.
Mevsimsel alerjilere karşı soğan, doğal bir ilaç olabilir. Burun akıntısına, boğaz ağrısına, kaşıntılı gözlere derman bulmak için alerji ilaçlarından önce soğan yemeyi deneyin. Quercetin alerjiye neden olan ve enflamatuar bileşikleri bloke eder ve bu nedenle semptomlarda önemli bir azalma sağlayabilir.
Soğanda bulunan selenyum ve kersetin, vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcıdır.
Pek çok kişi tarafından bilinmeyen faydası ise şu şekildedir; küçük bir parça soğan koklayarak burun kanamasını anında durdurabilirsiniz.
Her gün bir adet soğan yiyerek uyku düzeninizi sağlayabilirsiniz.
Soğuk algınlığına iyi gelir, çünkü tam bir doğal antibiyotiktir. Genel olarak solunum yollarında meydana gelen enfeksiyonla savaşır. Özellikle soğan suyunu balla karıştırıp içtiğinizde öksürük ve yüksek ateşin üstesinden gelebilirsiniz.
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