Soğanın faydaları nelerdir, soğan hangi hastalıklara iyi gelir?

Bilimsel ismi allium cepa olan soğan bünyesinde kükürt, B ve C vitamini, lif sayesinde son derece zengin bir içeriğe sahiptir. Allium ailesinden gelen soğan, aromasıyla mutfağın en sık kullanılan sebzelerinden biri olmuştur. Şimdi ise soğanın lezzetinin yanı sıra soğanın faydalarından, düzenli tükettikçe sağlığa olan faydalarından bahsedeceğiz.

SOĞANIN FAYDALARI NELERDİR?

Soğan, düzenli bir şekilde tüketildiğinde kolesterolü dengelemeye yardımcı olur. Bu sayede kalp ve felç hastalıklarına yakalanma riskini de aza indirir.

İnsan vücudunda bulunan serbest radikalleri nötralize etmeye yarayan antioksidanlar tarafından zengindir, ve vücudu kanserli hücrelere karşı korumaya yardımcı olur. Soğan, her gün tükettiğimiz kanserojenleri detoksifiye etmeye yardımcı olur. Yapılan araştırmalar, ne kadar çok soğan yerseniz o kadar fazla koruma sağlayacağınızı gösteriyor.

Her gün düzenli olarak soğan yiyerek bağırsak iltihabından kurtulabilir ve lifli yapısı sayesinde mide sağlığınızı da koruyabilirsiniz.