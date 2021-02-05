Soğanın faydaları saymakla bitmiyor! Kanserden koruyor, kemikleri güçlendiriyor

Soğanın faydaları ile ilgili bilgi veren Uzman Diyetisyen Sema Gübür, soğanın antiseptik ve antimikrobiyal özelliği ile sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alması gerektiğini söyledi. İş yaşamımız ve sosyal hayatımızdan dolayı soğan tüketmekten kaçındığımız soğanın faydalarından yararlanabilmek için en azından hafta sonu tüketilebileceğini söyleyen Gübür, her iki öğünde de salatalardan ihmal edilmeden sofrada yer verilmesini önerdi ve sözlerine şöyle devam etti:

Soğan, kükürt içeriği çok yüksek bir besindir. Kükürt içerdiği için karaciğerden toksinlerin atılmasına da yardımcı olur. Ayrıca antioksidan özelliği çok yüksektir, kansere karşı korucuyu etki sağlamaktadır. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Ağzımızın kokmasına neden olsa da hafta sonları soğan tüketmeye özen gösterin. Çünkü sağlığımız için çok faydalı.

SOĞANIN İÇİNDEKİ VİTAMİNLER VE BESİN DEĞERLERİ

Soğan, içinde birçok vitamin ve mineral barındıran bir besindir. 64 kalorilik bir soğanda 15 gram karbonhidrat, 3 gram lif, 2 gram protein, 7 gram şeker bulunur. Ayrıca bol miktarda C vitamini, A vitamini, B6, B9 vitaminleri, sodyum, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve potasyum, kükürt minarelleri ve antioksidan kaynakları kuersetin ile fisetin bulunur. İçinde yağ ve kolesterol barındırmayan soğan, salataları, yemekleri lezzetlendiren bir besin olduğundan sıkça tüketilir.