Soğanın faydaları saymakla bitmiyor! Kanserden koruyor, kemikleri güçlendiriyor

Soğanın faydaları ile ilgili bilgi veren Uzman Diyetisyen Sema Gübür, soğanın antiseptik ve antimikrobiyal özelliği ile sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alması gerektiğini söyledi. İş yaşamımız ve sosyal hayatımızdan dolayı soğan tüketmekten kaçındığımız soğanın faydalarından yararlanabilmek için en azından hafta sonu tüketilebileceğini söyleyen Gübür, her iki öğünde de salatalardan ihmal edilmeden sofrada yer verilmesini önerdi ve sözlerine şöyle devam etti:
Soğan, kükürt içeriği çok yüksek bir besindir. Kükürt içerdiği için karaciğerden toksinlerin atılmasına da yardımcı olur. Ayrıca antioksidan özelliği çok yüksektir, kansere karşı korucuyu etki sağlamaktadır. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Ağzımızın kokmasına neden olsa da hafta sonları soğan tüketmeye özen gösterin. Çünkü sağlığımız için çok faydalı.
Soğan, içinde birçok vitamin ve mineral barındıran bir besindir. 64 kalorilik bir soğanda 15 gram karbonhidrat, 3 gram lif, 2 gram protein, 7 gram şeker bulunur. Ayrıca bol miktarda C vitamini, A vitamini, B6, B9 vitaminleri, sodyum, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve potasyum, kükürt minarelleri ve antioksidan kaynakları kuersetin ile fisetin bulunur. İçinde yağ ve kolesterol barındırmayan soğan, salataları, yemekleri lezzetlendiren bir besin olduğundan sıkça tüketilir.
Soğanın faydaları arasında en dikkat çeken özelliklerinden biri karaciğeri temizlemesidir. İçindeki kükürt sayesinde karaciğerdeki toksinlerin atılmasına yardımcı olan soğan, yüksek kan şekeri miktarının dengelenmesini de sağlar. İçindeki kuersetin sayesinde ince bağırsak, pankreas, iskelet kası, yağ dokusu ve karaciğerdeki hücrelerle etkileşime girerek diyabet ve prediyabet hastalarının kan şekeri kontrolünü sağlayabilir.
Soğanın bir faydası da kansere karşı kalkan olmasıdır. Başta mide kanseri olmak üzere yemek borusu, kolon ve prostat kanseri gibi kanser türlerinde kanser riskini azalttığı bilinir. Ayrıca antioksidan özelliğinin bir yararı da gelişim aşamasındaki tümörlerin büyümesini durdurmasıdır.
İçinde 25 farklı antioksidan bulunduran soğanın faydaları arasında bağışıklık sistemini güçlendirmeside bulunur. Bu özelliği ile bağırsaktaki iyi bakterilerin de güçlenmesini sağlar. Böylelikle vücudun bağışıklık fonksiyonunu iyileştirir.
İltihap önleyici özelliği ile de dikkat çeken soğan, kandaki trigliseritleri azaltarak kolesterol seviyesini düşürür. Bu da kalp hastalığı riskini azlatır. Enfeksiyon giderici özelliği sayesinde ise tansiyonu düşürerek kan pıhtılaşmasını önler.
İçindeki vitamin ve minerallar sayesindeki sindirimi destekleyen soğan, zengin bir probiyotik kaynağı olarak da görülür. Süt ve süt ürünleri kadar kemik sağlığını desteklediği bilinen soğan, kemiklerin güçlenmesine yardımcı rol üstlenir. Bu özelliği ile menopoz sonrası kemik erimesi yaşanmaması için tüketilmesi önem taşır. Sık soğan tüketen kadınların kalça kırığı riskinin de azaldığı bilinmektedir.
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