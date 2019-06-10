YEMEK

Soğanların aylarca taze kalmasına yardımcı olacak yöntem

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.06.2019 11:35 | Son Güncelleme

Yemeklerin olmazsa olmazı, mutfağımızın demirbaşı kuru soğan cep yakmaya başlayınca biz de onları en iyi şekilde nasıl muhafaza ederiz diye düşündük ve saklama yöntemleri araştırdık. İşte bu numara sayesinde kuru soğanları aylar boyunca küflenmeden, aylarca tazecik saklayabilirsiniz.

Soğanların aylarca taze kalmasına yardımcı olacak yöntem

Satın aldığımız kuru soğanlar evde beklerken bir süre sonra yeşillenmeye, yumuşamaya, su salmaya ve küflenmeye başlar. Hal böyle olunca yemeklerde bolca kullandığımız soğan, lezzetini kaybeder. Bununla da kalmaz yemeğin tadını da kaçırır. Üstelik maliyeti de yükseldiği için bu durum cebimize de zarar verir. İşte tüm bu ihtimalleri ortadan kaldırmak için size güzel bir 'numara' vereceğiz!

soğan

Soğanları genelde buzdolabının dışında, serin ve karanlık bir yerde saklarız. Kiler, bunun için 'mükemmel' bir yerdir. Peki bir soğanın yarısını kullanmak istersek bunun için ne yapacağız? Bu noktada kiler çaresiz kalıyor sevgili okur.

1 (2)

Eğer yarım soğan kullanacaksanız, diğer yarısını çöpe atmaya kalkışmayın. Ertesi gün kalan soğanı kullanabilmek için çözüm yolu derin dondurucudan geçiyor. Buzdolabı soğanlara iyi gelmese de derin dondurucu onları saklamak için oldukça idealdir.

Soğanları dilimledikten sonra derin dondurucuya koymanızı öneriyoruz. Doğradığınız soğanları sıkışık bir şekilde poşetlemeyin ki kullanmak istediğiniz zaman ayırmakta zorluk çekmeyin. Bu sayede dilediğiniz oranda soğan kullanıp kalanını tekrar buzluğa koyabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde kuru soğanları 6 ay boyunca ilk günkü gibi saklamanız mümkün.


Sahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulunduSahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulundu
Eğer bir türlü kilo veremiyorsanız...Eğer bir türlü kilo veremiyorsanız...
Aman dikkat! Bu şekilde tüketmek ölüme götürüyorAman dikkat! Bu şekilde tüketmek ölüme götürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
soğan nasıl saklanır mutfak bilgileri pratik mutfak bilgileri

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Karpuzun içinde bulunan çatlaklar ne anlama geliyor?

Karpuzun içinde bulunan çatlaklar ne anlama geliyor?

Çocuklarda öyle bir etkiye sebep oluyor ki!

Çocuklarda öyle bir etkiye sebep oluyor ki!

İlk gördüklerinde şaşırıyorlar ama tadına bakan bir daha unutamıyor!

İlk gördüklerinde şaşırıyorlar ama tadına bakan bir daha unutamıyor!

Aman dikkat! Bu şekilde tüketmek ölüme götürüyor

Aman dikkat! Bu şekilde tüketmek ölüme götürüyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nevşehir'de turistlerin gözdesi kabak çekirdeği oldu

Nevşehir'de turistlerin gözdesi kabak çekirdeği oldu

Tokat ile Sivas arasında kebap tartışması

Kebabı sahiplenince iki il arasında tartışma çıktı!

Diyet bozduran 6 neden

Eğer bir türlü kilo veremiyorsanız...

Dikkat! Sağlıklı bildiğimiz besinler ölüme götürüyor

Aman dikkat! Bu şekilde tüketmek ölüme götürüyor

Gaziantep'in "meyveli" lezzetleri

İlk gördüklerinde şaşırıyorlar ama tadına bakan bir daha unutamıyor!

Eriyip yeniden donan dondurma ishal sebebi

Çocuklarda öyle bir etkiye sebep oluyor ki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.