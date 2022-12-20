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Soğanlı Dağında araçları kara saplanan 2 kişi mahsur kaldı

20.12.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt’un Aydıntepe ilçesi ile Trabzon’un Çaykara ilçesi arasında bulunan ve dünyanın en tehlikeli yolu olarak bilinen Soğanlı Dağı Derebaşı Virajlarında otomobilin kara saplanması sonucu 2 kişi uzun süre mahsur kaldı.

Soğanlı Dağında araçları kara saplanan 2 kişi mahsur kaldı

Alınan bilgiye göre, Trabzon’dan Bayburt’un Demirözü ilçesine şeker pancarı almak üzere otomobille yola çıkan 2 arkadaş, Soğanlı Dağı Derebaşı Virajlarında kar ve tipiye yakalandı. Bir süre yola devam eden şahıslar aracı kara saplayınca bulundukları yerde mahsur kaldılar. Yaşadıkları anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden şahıslar ekiplerden yardım istedi. Yaklaşık 2,5 saat sonra gelen bir traktöre halatla bağlanan otomobil saplandığı yerden kurtarıldı.

Otomobile binen iki kişi Çaykara’ya geri dönmek zorunda kaldı.
Öte yandan yaz aylarında kullanılan Bayburt-Çaykara yolu Soğanlı mevki son günlerde kar ve tipinin etkisini artırması üzerine ulaşıma kapatıldı.

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