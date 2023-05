Soğanlı’da balonlar 19 Mayıs için Türk bayraklarıyla havalandı

Yeşilhisar ilçesine bağlı bulunan ve Soğanlı ‘Kapadokya’nın giriş kapısı’ olarak adlandırılan Soğanlı Vadisi’nde 19 Mayıs’a özel anlamlı sıcak hava balonu uçuşu gerçekleştirildi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, vadide uçuş yapan balonlara Türk bayrakları asılarak uçuşlar gerçekleştirildi.

Her geçen gün yerli ve yabancı yolcuların bölgeye ilgisinin arttığını söyleyen Royal Balloon Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinler, “Bilindiği üzere Kapadokya’nın Kayseri Soğanlı Vadisi’ne ticari balon uçuşları geçen yıl itibari ile başladı. Şu anda Türkiye’de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bölgede ruhsatlandırılan 8 adet firma bulunmakta. Her geçen gün yerli ve yabancı yolcu ilgisi yapılan ticari balon uçuşları ile beraber artmakta. Soğanlı Vadisi’nde yapılan ticari balon uçuşları ile beraber Kayserimize artı bir katma değer katıldı. Bugün 19 Mayıs ve balonlarımızda Türk bayraklarını gururla dalgalandırarak gün doğumunu balonlarda karşıladık. Bu vesile ile de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Soğanlı Vadisi’nde ticari balon uçuşlarının başlamasından itibaren her daim desteklerini hissettiğimiz Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek’e ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a da buradan tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Balon Pilotu Bilal Tanrıver de, “Balonlarımıza Türk bayraklarımızı astık. Neşeli ve güzel bir şekilde uçuşumuzu icra ediyoruz. Hava da çok güzel. Bugün 19 Mayıs ve bugün de balonlarla havadayız. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı da kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Balonla vadiyi gökyüzünden seyreden İngiliz Turist Simon Whately ise, “Soğanlı Vadisi’nin ticari uçuşta kesinlikle geleceği var. Herkesin burada mutlaka bir uçuş tecrübesi edinmesi gerek” dedi.