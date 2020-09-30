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Soğuk baklavanın patentini aldı! Avrupa'dan bile talep geliyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
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Kadayıfla özdeşleşen Diyarbakır, tatlı listesine yenisini daha ekledi. Kadayıfçı Sıtkı Ustaya Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Soğuk Baklava Marka Tescil Belgesi verildi.

Soğuk baklavanın patentini aldı! Avrupa'dan bile talep geliyor

Diyarbakır’da yıllardır hizmet veren 1968 yılından bugüne vatandaşların damak tadına hitap eden meşhur Kadayıfçı Sıtkı Ustaya, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Soğuk Baklava Marka Tescil Belgesi verildi. Hizmete girdiği günden bu yana, daha güzeli hedefleyerek, yarım asırdır sağlıklı ve doğal lezzetler suna
Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmecilerinden Mehmet Altunbay, ilk günkü şevk ve heyecanla halkın damak tadına hitap eden, hep daha güzeli hedefleyen kadayıf ve künefelerle 52 yıldır sağlıklı ve doğal lezzetler sunduklarını söyledi.

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Altunbay, "Diyarbakır’da tek şubeyle çıktığımız bu yolculukta, kentimizin yanı sıra başkentimiz Ankara’da, hizmet ağımızı oldukça genişlettik. Olmazsa olmazlarımız arasında yer alan taze, hijyenik ve doğal ürünlerle, misafirlerimize en iyi hizmeti sunuyoruz. Bu tatlı yolculuğumuzda, kaliteyi hep ön planda tutarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle künefe ve burma kadayıflarımıza, birçok ülkenin en üst düzey yöneticilerinden özel siparişler geliyor. Kadayıf, künefe, baklava, dondurma ve tüm ürünlerimizde parolamız, kalite, hijyen, temizlik ve lezzet. Diyabet hastaları için yaptığımız özel tatlılarımız çok beğenildi. Böylelikle diyabet hastalarımız, herhangi bir sağlık sorunu yaşamadan, enfes tatlılarımızdan yiyebiliyorlar" dedi.

'AVRUPA'NIN BİRÇOK ÜLKESİNDE ÜRÜNLERİMİZ TALEP EDİLİYOR'

Ankara’da, Bakanlıklar, siyasi partiler, odalar ve borsalar, iş dünyasının temsilcileri, TBMM Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı makamına kadar, firmalarının doğal ve leziz ürünleri tercih edildiğini kaydeden Altunbay, sözlerine şöyle devam etti:

"G8 Zirvesi, BM toplantıları gibi uluslararası üst düzey platformların yanı sıra, Avrupa’nın birçok ülkesinden, ürünlerimizden özellikle talep geliyor. Özel muhafazalı sistemimizle, dünyanın en uzak köşesine bile, siparişlerimizi rahatlıkla gönderiyor ve son derece olumlu geri dönüşler alıyoruz. Türkiye’nin ’Lokman hekimi’ ve ’bitkilerin efendisi’ olarak anılan Prof. Dr. Ahmet Maranki de işletmemizi ziyaret ettiğinde, tatlılarımızın sağlıklı ve doğal olması nedeniyle, bizlere teşekkür etti. Tamamen doğal ürünlerle hazırladığımız tatlılarımızda, glikoz tatlandırıcı ve kimyasal bir malzeme kullanmadığımızı belirterek, işimizi sevgiyle, özenle ve büyük bir gayretle yapıyor olmamızın, kuşkusuz bir erdemdi. Eşsiz lezzete sahip ürünlerimizden tadan, birçok ünlü sanatçılar, kamuoyunun yakından tanıdığı isimler, siyasiler, bürokratlar, spor ve medyamızın tanınmış isimlerinin yanı sıra, Ahmet Maranki hocamız da, ürünlerimize hayran kaldılar. Ev yapımı tadındaki ürünlerimiz, sağlıklı ve bir o kadar da lezzetli. Yüzde 100 kepekli, esmer sert buğday unundan yapılan, firmamıza özel olan bütün tatlı ürünlerimiz, doğal ve sağlıklı pancar şerbetinden üretilmektedir. Ayrıca, yine kendi firmamızın ürünü olan soğuk baklava için yaptığımız patent başvurusu olumlu sonuçlandı. Sektörde bir ilke daha imza atmanın, haklı gururunu yaşıyoruz. Geçen yıl başvuru yaptık. Yani 2019 yılı 30 Temmuzda resmi olarak başvuruda bulunmuştuk. Bu yıl Eylül ayının 23’ünde başvurumuz onaylandı ve belgemizi almış bulunmaktayız. Unutmamak gerekir ki kalite tesadüf değildir. Yılların birikimi ve gayretiyle, bugünlere gelmiş bulunmaktayız. Halkımızın teveccühüyle, tek şubeyle çıktığımız tatlı yolculuğumuzda, bugün Avrupa ve dünyanın birçok ülkesinden, devlet başkanları ve başbakanlardan kuruluşlardan sipariş almaktayız. Deneyimli ve güler yüzlü personelimizle, hizmet çıtasını hep daha yukarı çekmeyi hedefleyen hizmet anlayışıyla, çalışmalarımıza devam etmekteyiz."

'ALDIĞIMIZ ÖDÜLLER İLE BAŞARIMIZ PERÇİNLENMİŞ OLDU'

Altunbay, 'Yılın En İyi Tatlıcı Ödülünü' alınarak, sektörün en başarılı firması olduğu bir kez daha tescillemiş olduklarını kaydederek "Diyarbakır’ın enleri ’Altın Toprak’ ödül töreninde, Diyarbakır’ın en iyi ‘tatlı-pasta’ ödülüne layık görülen Sıtkı Usta ve ekibi, İstanbul’da düzenlenen ve en iyilerin belirlendiği, ‘Best of City Awards’ programında ‘yılın tatlıcısı’ ödülünü de Diyarbakır’a kazandırarak, bir büyük başarıya daha imza atmış olduk. Eşsiz lezzet, son derece temiz ve hijyenik, katkı maddesiz ve sağlıklı tatlar üreten Sıtkı Usta ve deneyimli ekibi, sektörünün öncü kuruluşu olarak hizmet vermeye devam ediyor" diye konuştu.

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