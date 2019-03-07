Mynet Trend

Uyarı Yapıldı! Soğuk havada açlıktan değil, araçların çarpması soncu ölüyorlar

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 07.03.2019 11:09 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışı, insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor. Kar yağışı ile birlikte aç kalan kuşlar, yem bulmak için indikleri yollarda araçların çarpması sonucu telef oluyor. Van'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri hayvanlar için yem takviyesinde bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta Doğu Anadolu Bölgesi’nin büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı ile birlikte dağların beyaza bürünmesi sonucu aç kalan kuşlar, yem bulma çabasıyla trafiğin yoğun olduğu ana yollara iniyor.

KALABALIK HALDE YOLA İNİYORLAR

Kalabalık bir halde yola inen kuşlar, istemeyerek olsa da araçların çarpması sonucu telef oluyorlar. Bazı vatandaşlar, açlıktan ölmemek için yola inen kuşların araçların çarpmasıyla telef olduğunu söyledi.

AW641064_08

YAVAŞLAYIP KORNAYA BASILMALI UYARISI YAPILDI

Sürücülerin daha dikkatli olmasını isteyen vatandaşlar, kuş sürüsünü gördüklerinde yavaşlayıp kornaya basmalarını istediler. Kar yağışı ile birlikte Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin değişik bölgelerinde kuşlar ve yaban hayvanlar için yem takviyesinde bulundu. (İHA)

AW641064_07

AW641064_06

AW641064_04

AW641064_01

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Yüz körlüğü: Herkesi görüyor, kimseyi tanıyamıyorYüz körlüğü: Herkesi görüyor, kimseyi tanıyamıyor
Trafikte tehlikeli görüntüTrafikte tehlikeli görüntü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Van Doğu Anadolu Bölgesi kar yağışı Doğa Koruma ve Milli Parklar ölüm

En Çok Okunan Trend Haberler

Tarihin en büyük ikramiyesini kazandı ama...

Tarihin en büyük ikramiyesini kazandı ama...

Kendi protestosuna katıldı! Kimse onu tanımadı!

Kendi protestosuna katıldı! Kimse onu tanımadı!

Dünyanın en büyüğü! Tam 1,5 saat sürdü

Dünyanın en büyüğü! Tam 1,5 saat sürdü

18 ay aldığı emekli maaşı, primleri eksik çıktığı gerekçesiyle iptal edildi

18 ay aldığı emekli maaşı, primleri eksik çıktığı gerekçesiyle iptal edildi

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi

İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu okulda 'deniz kızı' yetiştiriyorlar!

Bu okulda 'deniz kızı' yetiştiriyorlar!

Yüz körlüğü: Herkesi görüyor, kimseyi tanıyamıyor

Yüz körlüğü: Herkesi görüyor, kimseyi tanıyamıyor

Boru yüklü kamyon trafikte tehlike saçtı

Trafikte tehlikeli görüntü

Popocatepetl Volkanı’nda korkutan hareketlenme

Yanardağda korkutan hareketlenme

Yoğunluktan kaçmak için trafiği tehlikeye attılar

Trafiğe karşı geri geri gittiler!

İş makinesi şaha kalktı

Bina kepçenin üzerine çöktü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.