Uyarı Yapıldı! Soğuk havada açlıktan değil, araçların çarpması soncu ölüyorlar

Geçtiğimiz hafta Doğu Anadolu Bölgesi’nin büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı ile birlikte dağların beyaza bürünmesi sonucu aç kalan kuşlar, yem bulma çabasıyla trafiğin yoğun olduğu ana yollara iniyor.

KALABALIK HALDE YOLA İNİYORLAR

Kalabalık bir halde yola inen kuşlar, istemeyerek olsa da araçların çarpması sonucu telef oluyorlar. Bazı vatandaşlar, açlıktan ölmemek için yola inen kuşların araçların çarpmasıyla telef olduğunu söyledi.

YAVAŞLAYIP KORNAYA BASILMALI UYARISI YAPILDI

Sürücülerin daha dikkatli olmasını isteyen vatandaşlar, kuş sürüsünü gördüklerinde yavaşlayıp kornaya basmalarını istediler. Kar yağışı ile birlikte Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin değişik bölgelerinde kuşlar ve yaban hayvanlar için yem takviyesinde bulundu. (İHA)





