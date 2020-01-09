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  4. Soğuk sabahın sıcak çorbaları İnönü Belediyesi’nden

Soğuk sabahın sıcak çorbaları İnönü Belediyesi’nden

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 09.01.2020 16:23 | Son Güncelleme

Eskişehir İnönü Belediyesi havaların soğuduğu kış günlerinde Belediye Kapalı Pazar yerinde tezgah açan pazarcı esnafı ve ilçe sakinlerine sıcak çorba ikramında bulundu.Pazar yerinde yapılan duanın ardından gerçekleştirilen etkinlikte pazarcı esnafı ve ilçe sakinlerine sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Soğuk sabahın sıcak çorbaları İnönü Belediyesi’nden

Eskişehir İnönü Belediyesi havaların soğuduğu kış günlerinde Belediye Kapalı Pazar yerinde tezgah açan pazarcı esnafı ve ilçe sakinlerine sıcak çorba ikramında bulundu.
Pazar yerinde yapılan duanın ardından gerçekleştirilen etkinlikte pazarcı esnafı ve ilçe sakinlerine sıcak çorba ikramında bulunuldu. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un da katıldığı etkinlikte kendilerine ikram edilen sıcak çorbayla içleri ısınan esnaf ve ilçe sakinleri gerçekleştirilen bu uygulamadan dolayı Başkan Bozkurt’a teşekkür ettiler.
Başkan Bozkurt da, "Perşembe günü sabahın erken saatlerinde tezgâhlarını açan esnaflara ve alışveriş yapmaya gelen ilçe sakinlerine yapılan sıcak çorba ikramı ile içlerini bir nebze ısıttıysak ne mutlu bizlere" dedi.

Soğuk sabahın sıcak çorbaları İnönü Belediyesi’nden

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