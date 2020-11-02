Soğuk Zincir Süt Kurulum değerlendirme toplantısı yapıldı

Soğuk Zincir Süt Kurulum Değerlendirme toplantısı Vali Okay memiş Başkanlığı’nda yapıldı.

Toplantı sonrası Vali Okay Memiş, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş. Koordinatörü Ahmet Topaloğlu, Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş. Personeli Muhammet Çakır, Ticaret Borsası Gıda Mühendisi Kübra Güler’i makamında kabul etti.

Vali Memiş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



