Soğukta ısıtıyor, sıcakta serinletiyor!

Hava şartları ya da sarf ettiğimiz efor uç noktalara ulaştığında terlemeyi veya üşümeyi önleyen yeniliklerle sık sık karşılıyoruz. Serinleten battaniye Hush Iced, terledikçe insanı serinleten spor giysi bioLogic ve giyilebilir klima Reon Pocket bu açıdan son zamanlarda dikkat çeken işlerdendi. Bilim insanları şimdi de ısıya duyarlı bir akıllı kumaş geliştirerek, tekstil alanında önemli bir yeniliğe imza attı.

Maryland Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdiği akıllı tekstil malzemesi, soğukta ısıtabiliyor ve sıcakta serinletebiliyor. Karbon nanotüplerle kaplanmış polimer ipliklerden yapılan bu akıllı kumaş vücut ısısındaki değişikliklere cevap verebiliyor.

Sıcak ve nem dolayısıyla vücut terlediğinde, iplikler daralıyor ve ısının içerde hapsolmasını engelliyor. Serin ve kuru havalarda, iplik genleşerek ısıyı içerde tutuyor. Malzeme, kullanıcı henüz herhangi bir fiziksel rahatsızlığı (terleme veya üşüme) fark etmeden önce hemen harekete geçerek anında etkisini gösterebiliyor.

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