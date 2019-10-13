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Soğukta ısıtıyor, sıcakta serinletiyor!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
YAŞAM  | 13.10.2019 04:12 | Son Güncelleme

Maryland Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdiği akıllı kumaş, soğukta ısıtabiliyor ve sıcakta serinletebiliyor.

Soğukta ısıtıyor, sıcakta serinletiyor!

Hava şartları ya da sarf ettiğimiz efor uç noktalara ulaştığında terlemeyi veya üşümeyi önleyen yeniliklerle sık sık karşılıyoruz. Serinleten battaniye Hush Iced, terledikçe insanı serinleten spor giysi bioLogic ve giyilebilir klima Reon Pocket bu açıdan son zamanlarda dikkat çeken işlerdendi. Bilim insanları şimdi de ısıya duyarlı bir akıllı kumaş geliştirerek, tekstil alanında önemli bir yeniliğe imza attı.

Maryland Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdiği akıllı tekstil malzemesi, soğukta ısıtabiliyor ve sıcakta serinletebiliyor. Karbon nanotüplerle kaplanmış polimer ipliklerden yapılan bu akıllı kumaş vücut ısısındaki değişikliklere cevap verebiliyor.

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Sıcak ve nem dolayısıyla vücut terlediğinde, iplikler daralıyor ve ısının içerde hapsolmasını engelliyor. Serin ve kuru havalarda, iplik genleşerek ısıyı içerde tutuyor. Malzeme, kullanıcı henüz herhangi bir fiziksel rahatsızlığı (terleme veya üşüme) fark etmeden önce hemen harekete geçerek anında etkisini gösterebiliyor.

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İNSAN VÜCUDU MÜKEMMEL BİR RADYATÖR

Maryland Üniversitesi (UMD) bilim insanları, bu ay Science dergisinde tekstilde kızılötesi radyasyonun dinamik geçişi başlıklı bir makalede konuyu ele aldı. UMD fizik profesörü olan ve makaleye katkıda bulunan yazarlardan Min Ouyang insan vücudunun mükemmel bir radyatör olduğunun ve hızlı bir şekilde ısı verebildiğinin altını çiziyor.

Ouyang’a göre tüm tarih boyunca, bu radyatörü düzenlemenin tek yolu, kıyafetleri çıkarmak ya da kıyafet giymek olmuş. Ancak bu kumaş bir kırılma noktası yaratarak, gerçek bir çift yönlü düzenleyici işlevi sunuyor.

Tahmin edeceğiniz gibi, akıllı kumaşın en çok kullanılacağı alan spor giyim alanı. Araştırmacılar diğer giyim alanlarında ve yatak çarşaflarında kullanımı için de potansiyel görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Maryland Üniversitesi kumaş

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