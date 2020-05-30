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Söğüt Belediye Başkanı Sever esnaftan özür diledi

BİLECİK HABERLERİ  | 30.05.2020 14:20 | Son Güncelleme

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, ilçe esnafına siyasi baskılar ve entrikalar yüzünden yaptığını belirttiği kaldırım yasağının kaydırıldığını belirterek özür diledi.Bilecik’in Söğüt ilçesinde İstiklal ve Cemal Küflü caddelerindeki esnafın kaldırıma 90 ile 100 santimetre arasında masa, sandalye ve benzeri eşyalar koymasına izin veriliyordu.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, ilçe esnafına siyasi baskılar ve entrikalar yüzünden yaptığını belirttiği kaldırım yasağının kaydırıldığını belirterek özür diledi.
Bilecik’in Söğüt ilçesinde İstiklal ve Cemal Küflü caddelerindeki esnafın kaldırıma 90 ile 100 santimetre arasında masa, sandalye ve benzeri eşyalar koymasına izin veriliyordu. Diğer caddelerdeki esnaf da bu uygulamaya uyunca geçtiğimiz 2019 yılının ekim ayında Söğüt Belediyesi tarafından kaldırımı işgal eden esnaflar uyarıldı ve malzemeleri toplatıldı. O günden bu güne esnaf ile belediye arasında bir soğukluk yaşanırken, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever uygulamayı kaldırıldığı sosyal medya hesabından duyurdu.
Sever, belediyenin sosyal medya hesabından, "Söğüt halkından çok çok özür diliyorum. Esnafların daha önce kapı önlerinde uygulanan yasaklama siyasi baskılar ve entrikalar yüzünden vatandaşa ve kamuya ait olan kaldırımları esnafların rahatlıkla kullanabilmesi için uygulanan yasaklama kaldırılmıştır" dedi.
Öte yandan Başkan Sever, bu yazıyı pankart yaptırarak ber de bilboardlara astırdı.

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