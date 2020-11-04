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Söğüt-Eskişehir yolu çizgi çalışmaları da sona erdi

BİLECİK HABERLERİ  | 04.11.2020 13:41 | Son Güncelleme

Eskişehir-Söğüt karayolu projesi çalışmalarının geçtiğimiz gün tamamlanarak yolun trafiğe açılmasının ardından bugün itibariyle de yol çizgi çalışmaları sona erdi.Eskişehir-Söğüt ve Söğüt-Bilecik karayolu projesinin Eskişehir-Söğüt etabında çalışmalar geçtiğimiz gün sona ererken, yenilenen yol trafiğe açılmıştı.

Söğüt-Eskişehir yolu çizgi çalışmaları da sona erdi

Eskişehir-Söğüt karayolu projesi çalışmalarının geçtiğimiz gün tamamlanarak yolun trafiğe açılmasının ardından bugün itibariyle de yol çizgi çalışmaları sona erdi.
Eskişehir-Söğüt ve Söğüt-Bilecik karayolu projesinin Eskişehir-Söğüt etabında çalışmalar geçtiğimiz gün sona ererken, yenilenen yol trafiğe açılmıştı. Ekipler yolda bugün itibariyle taşeron firma tarafından yol çizgi çalışmaları bitirerek Karayollarına teslim edildi. Yolun tamamen açılarak tüm engellerin kaldırıldığı anlatan AK Parti Söğüt İlçe Başkanı Ufuk Karaman, "Senelerdir ilçemiz için büyük sorun olan Eskişehir yolumuz için başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere diğer yetkililere, yolun yapım işini tamamlayan firma emekçilerine ve sebep olan herkese teşekkür ederiz" dedi.
Öte yandan 2021 yılında Söğüt - Bilecik karayolunda sıcak asfalt yapımına devam edileceği bildirildi.

Söğüt-Eskişehir yolu çizgi çalışmaları da sona erdi

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