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Sohbet nasıl yazılır? Sohbet mi sohpet mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

31.07.2023 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemizde bulunan sözcükleri hem doğru bir şekilde yazmamız hem de doğru bir şekilde okumamız gerekmektedir. Halk dilinde çoğu sözcük yanlış olarak öğrenildiği için hem yazımında hem de söyleniş biçimlerinde hatalara rastlanılmaktadır. Bu durum kelimelerin manasının bozulmasına da neden olmaktadır. Dilimizde yaygın olarak kullanılan ve yazımında da çok sık yanlışlık yapılan sözcüklerden biri sohbet kelimesidir. Peki, sohbet nasıl yazılır, TDK’ye doğru yazılışı nedir?

Günlük konuşmalarda ve yazılı iletişimlerde yaygın olarak kullanılan kelimelerden biri sohbet sözcüğüdür. Bu sözcük dilimize Arapçadan girmiştir. Arapça ṣḥb kökünden gelen “ṣuḥbat” kelimesinden türetilerek dilimize aktarılmıştır. Türkçemizde Arapça gibi yabancı kökenli olan çok sayıda sözcük bulunmaktadır. Ayrıca dilimiz en zengin diller arasında yer almaktadır. Bu yüzden de pek çok kelimenin yazımında yazım kuralı ihlaliyle karşılaşılmaktadır.

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Sohbet nasıl yazılır?

Arapça kökenli bir kelime olan sohbet sözcüğü, dilimizde sık kullanılan kelimelerden biridir. Halk ağzında bazı sözcükler söylendiği gibi yazılmaktadır. Bu durum kelimelerin yanlış yazılmasındaki en temel sebep olarak gösterilir. Sözcüklerin yazımında çelişkiye düşüldüğünde sözlük sitelerine göz atmak önemlidir. Aynı şekilde sohbet yazımı konusunda da kararsızlık yaşandığında sözlüklerden faydalanılması gerekmektedir. Sözlük denildiğinde ilk akla gelen Türk Dil Kurumuna ait güncel yazım kılavuzudur. Bu yazım kılavuzu sitesi kullanıcılarına çevrimiçi hizmet vermektedir. Ayrıca site içerisinde kelimelerin okunuşlarından anlamlarına kadar birçok önemli detaya ulaşılabilmektedir. Bu bağlamda sohbet sözcüğünün manası şöyledir:

  • (İsim) İki ya da daha fazla kişinin bir araya gelerek arkadaşça konuşması, muhabbet ya da hasbihal.
  • (İsim/Edebiyat) Bazı edebi yazıların karşısında biriyle konuşuyormuş gibi yazılması, söyleşi.
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Sohbet mi sohpet mi?

Sohbet sözcüğü hem günlük konuşmalarda hem de yazışmalarda çok sık karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Bu sözcükte en sık yapılan hata kelimenin ortasında yer alan “b” harfinin “p” olarak yazılmasıdır. Bu yanlışın giderilmesi için Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe sözlük sitesinden yararlanılmaktadır. Bu sözlük sitesine baktığımızda sohbet TDK’ye göre her zaman “sohbet” şeklinde yazılmalıdır. Bu sözcüğün “sohpet” olarak yazılması, imla hatası olarak kabul görülmektedir. Bu yapılan yazım hatası kelimenin söyleniş biçimini de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yüzden yazımından emin olunmayan sözcükleri kullanmadan önce yazım kılavuzlarının ziyaret edilmesi gerekir. Bu bağlamda sohbet doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Sohbet (doğru kullanım)
  • Sohpet (yanlış kullanım)
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