Sivrisinek nasıl yazılır? Sivrisinek ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Sivrisinek sözcüğü günlük sohbetlerde ya da yazışmalarda sıklıkla karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Bu sözcük Türkçe kökenli bir kelime olarak bilinmektedir. Ancak Türkçe kökenli olmasına rağmen yazımında çok sık yanlışlık yapılan sözcükler arasındadır. Kimi yerlerde ayrı yazılarak karşımıza çıkarken kimi yerlerde ise birleşik yazımıyla karşımıza çıkmaktadır. Kelimelerin yazılış biçimlerinde çelişki yaşandığında yazım kılavuzlarından yararlanılması önemlidir.

Sivrisinek nasıl yazılır?

Yazım kuralları çok önemli olmasına rağmen pek çoğumuz bu kurallara uymadan kelimeleri yazmaktayız. Kelimeleri kurallar dışında yazdığımızda ortaya manası kaymış cümleler çıkar. Bu yanlış düzeltilmediği takdirde cümlelerde anlam yönünden belirsizlik devam eder. Yazımında çok sık hataya rastlanılan sözcükler arasında sivrisinek kelimesi de bulunur. Sivrisinek yazımı konusunda kararsız kalındığında Türk Dil Kurumunun çevrimiçi sözlük sitesine bakılması tavsiye edilir. Bu sitede sözcüklerin yazımından söyleniş biçimlerine kadar her şeyi öğrenebilmek mümkündür. Ayrıca kelimelerin doğru anlamlarına da erişim sağlanabilmektedir. Bu sözlüğü ziyaret ettiğimizde sivrisinek TDK’ye göre anlam açısından şu şekilde karşımıza çıkmaktadır:

(İsim/Hayvan Bilimi) İnsan ya da memeli hayvanların kanını emerek beslenen, bataklık veya sulak alanlarda hızlı üreyen, pek çok çeşidi bulunan, bir çeşidi sıtma mikrobu taşıyan ve bulaşıcı hastalıkları yayan, kanatlı böcek sınıfı içerisinde yer alan böcek çeşidi.

Sivrisinek ayrı mı yazılır?

Sivrisinek çift kanata sahip bir böcek çeşidi olarak bilinmektedir. Özellikle yaz mevsiminde yaygın olarak görülen ve insanların kanını emerek çeşitli hastalıklar bulaştıran bir böcek türüdür. Isırdığı bölgede kızarıklığa, şişliğe ve kaşıntıya neden olmaktadır. Sivrisinek sözcüğü yazılış yönünden birçok farklı yerde karşımıza “sivri sinek” şeklinde çıkmaktadır. Ancak bu yazım biçimi doğru değildir. Tamda bu noktada sivrisinek bitişik mi yazılır konusu gündeme gelir. Kelimelerin hangisinin ayrı hangisinin birleşik yazıldığı hususunda tereddüt edildiğinde TDK sözlüğü ziyaret edilir. Türk Dil Kurumu’nun yazım kılavuzları sözlük sitesine göre bu sözcük “sivrisinek” şeklinde her daim bitişik yazılmalıdır. Çünkü sivrisinek aynı zamanda kanatlı böcek sınıfında yer alan bir hayvan türü olarak bilinir. Buna göre sivrisinek doğru yazılışı şu şekilde olmalıdır: