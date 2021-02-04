Sohbet sofralarının vazgeçilmezi kalamar tava tarifi

Kalamar tava tarifi, en sevilen sıcak mezelerden biridir. Yedikçe bitmesinin istenmediği kalamar tava tarifini bu denli lezzetli kılansa yanındaki eşlikçisi kalamar sosudur. Buğulama ve fırında da hazırlanabilen kalamarın en sevilen tarifi tavada kızartma olarak hazırlananıdır. İşte sohbetin hiç bitmediği masalarda buluşmak isteyenlerin vazgeçemeyeceği lezzetli bir deniz ürünü tarifi...

KALAMAR TAVA NASIL YAPILIR

MALZEMELER:

150-200 gram kalamar,

Şeker,

Tuz,

Karbonat,

Sade soda,

Un,

SOSU İÇİN MALZEMELER

Kalamar tava sosu olan tarator sosunu yapmak için gerekli olan malzemeler:

Kuru ekmek ya da tercihen galeta unu,

Elma sirkesi,

Tuz,

Sarımsak,

Yoğurt,

İsteğe bağlı olarak ceviz

KALAMAR NASIL TEMİZLENİR?

Kalamarın boyutları ne olursa olsun temizleme şekilleri aynıdır.Elimizdeki 150-200grlık bir kalamar.Temizlerken dikkat etmemiz gereken en önemli şey mürekkep kesesini patlatmamak olacaktır.

Kalamarın iç kısmını elimizle çektiğimiz anda bütün iç kısmı dışarıya çıkacaktır.Diğer balıklardan farklı olan omurgasını çekip çıkarıyoruz ve iç temizleme kısmı bu şekilde sonlanacaktır.

Dış derisini de iki şekilde temizleyebiliriz.İlk olarak bıçağımızı deri kısmına sürterek ya da elimizle derisini soyarak gerçekleştirebiliriz.

Bu işlemler bittiğinde kalamarımız temizlenmiş olacaktır.

KALAMAR TAVA NASIL YAPILIR?

Kalamarın farklı farklı yapılış şekilleri ve kızartılış şekilleri vardır. Biz kalamarı klasik olarak restoranlarda yediğiniz bir parmak boyunda halkalar halinde yapacağız.Dilerseniz lezzetli kısmı olan kalamarın kafasını da kullanabilirsiniz.

Kalamarın kafasını orta kısmından ayırıyoruz.

Üzerlerine şeker,tuz ve karbonat ekliyoruz.

Yaklaşık 5 dakika boyunca elimizle kalamarı kopartmayacak şekilde karıştırıp eziyoruz.

Kalamarların üzerini geçecek şekilde sade sodamızı döküyoruz ve 1,5-2 saat bekletiyoruz.

Bekledikten sonra kalamarımız yumuşayacak ve tavaya atılacak hale gelecektir.

Yumuşayan kalamarımızı unladıktan sonra tavaya atıp kızartıyoruz.

Sosu ile birlikte kalamarımızı servis edebilirsiniz.

KALAMAR TAVA SOSU NASIL HAZIRLANIR?

Yoğurdu kase içerisinde karıştırdıktan sonra,ince ince doğradığımız sarımsakları üzerine ekliyoruz.

Galeta ununu,az miktarda elma sirkesini ve tuzu ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz.

Bu şekilde kalamar tava sosumuz hazırdır.

Kalamarın yayında servis ederek sunum yapabilirsiniz.

Afiyet olsun.