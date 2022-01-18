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"Şöhretler Okulu" filminin galası Üsküdar'da yapıldı

18.01.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmenliğini ve senaristliğini Adnan Önal'ın, yapımcılığını ise CNS Productions adına Serkan Günay'ın gerçekleştirdiği film, 21 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak - Usta oyuncu Ediz Hun: - "Her zaman gayet şevkle ve azimle çalışıyorum. Ayrıca tiyatro da yapıyorum. Yani ben faal bir insanım. Durmuyorum, durmak yok, devamlı çalışmak var. Hayat onu gerekli kılıyor. Hangi yaşta olursanız olun mutlaka bir meşgalenizin olması lazım"

İSTANBUL (AA) - Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ediz Hun'un Türkiye'nin sevilen çocuk oyuncularıyla bir araya geldiği "Şöhretler Okulu" filminin galası Üsküdar Nevçarşı Cinens Sineması'nda gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Adnan Önal'ın üstlendiği filmde, oyuncu Ediz Hun ile Berna Üçkaleler; Nisa Sofiya Aksongur, Revna Çolak, Doruk Yılmaz, Ada Şahin, Beren Şenol, Baran Tuğra Genç, Çınar Yükçeker, Metehan Parıltı ve Cemre Demircan'ın da aralarında bulunduğu çocuk oyuncularla kamera karşısına geçti.

Gösterim öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ediz Hun, profesyonel olarak aktörlüğe devam ettiğine dikkati çekerek, "Her zaman gayet şevkle ve azimle çalışıyorum. Ayrıca tiyatro da yapıyorum. Yani ben faal bir insanım. Durmuyorum, durmak yok, devamlı çalışmak var. Hayat onu gerekli kılıyor. Hangi yaşta olursanız olun mutlaka bir meşgalenizin olması lazım." dedi.

Hun, filmde çocuklarla son derece uyum içinde çalıştığını belirterek, çocukların sette olgun bir tavır gösterdiğini söyledi.

Ailelerin çocuklarıyla birlikte izleyebileceği eğlenceli bir filme imza attıklarına işaret eden Ediz Hun, şunları kaydetti:

"Hakikaten çok güzel film çektik. Yönetmenimiz de çok başarılı, genç bir yönetmen. Son derece başarılı çalışmaları birlikte yürüttük. Hem aileleri hem de çocukları mutlu edecek bir film ortaya koyduk."

Oyuncu Berna Üçkaleler ise Ediz Hun ile aynı filmde rol aldığı için çok şanslı olduğunu dile getirerek, "Ediz Hun'la oynamak benim için büyük onur. Kendisinin yılların verdiği tecrübeden sizi rahatlatmış olması, o sahneyi daha da büyütüyor olması çok güzeldi. Çok memnunum. Gerçekten inanamadım ben o çocuklara. Sanki çocuk değiller birer yetişkin gibi bize cevaplar verdiler. Çok keyif aldım." ifadelerini kullandı.

Yapımcılığını CNS Productions adına Serkan Günay'ın gerçekleştirdiği, 21 Ocak'ta vizyona girecek filmin konusu özetle şöyle:

"Kemal öğretmen (Ediz Hun) kızını tek başına büyütmek zorunda kalmıştır. Bu süreçte kızının eğitimine yüklenip onun oyun arkadaşı olmayı kaçırmıştır. Deniz öğretmen (Berna Üçkaleler) ise babasının küçükken onunla iş yoğunluğundan ilgilenememesinden şikayetçidir ve Kaktüs Koleji'ni ele geçirip satmayı planlamaktadır. Kemal öğretmen hem kızı ile kaçırdığı zamanı geri kazanmak hem de çocuklarımızın her birinin ne kadar değerli özel insanlar olduğunu kızına kanıtlamak için okullar arası festivali bahane ederek Deniz öğretmene bir yarış teklif eder. Deniz öğretmen yarışmayı kazanacağından emin olduğundan, hemen bu yarışma teklifini kabul eder. Ancak Popstar, Atom, Arabesk, Messi, Oburix, Ayaklı Gazete, Hack-i Can, Organiz ve Einstein'den oluşan çocuklar takımı işin rengini kökünden değiştirecektir."

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Üsküdar Ediz Hun

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