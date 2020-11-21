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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Diyarbakır’da sokaklar boş kaldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 21.11.2020 22:44 | Son Güncelleme

Korona virüs nedeniyle akşam saat 20.00 itibariyle yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlaması Diyarbakır’da başladı.

Korona virüs nedeniyle akşam saat 20.00 itibariyle yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlaması Diyarbakır’da başladı. Vatandaşlar evlerine çekilirken, geç kalanlar uyarıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni korona virüs tedbirleri genelgesi kapsamında bu akşam saat 20.00 itibariyle Diyarbakır’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Gece boyunca devam edecek olan kısıtlama yarın sabah saat 10.00 itibariyle son bulacak. Kısıtlamanın başlamasına kısa bir süre kala vatandaşlar evlerinin yollarını tuttu. Evlerine gitmekte geç kalanları uyaran polis ve zabıta ekipleri, kurallara uyulmadığı takdirde cezai işlem uygulanacağını belirtti. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte ise cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

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