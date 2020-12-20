YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Sokağa Çıkma Kısıtlaması kapsamında gıda denetimleri devam ediyor

Sokağa Çıkma Kısıtlaması kapsamında gıda denetimleri devam ediyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.12.2020 10:44 | Son Güncelleme

Kayseri(iha) İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde gıda denetimleri sürüyor.Kayseri’deki turistlik mekânlardan Erciyes dağında kayak sezonun açılmasıyla beraber gelen turistlerin daha güvenilir gıdaya ulaşabilmeleri için hafta sonu da gıda denetimlerine devam edildi.

Kayseri(iha) İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde gıda denetimleri sürüyor.
Kayseri’deki turistlik mekânlardan Erciyes dağında kayak sezonun açılmasıyla beraber gelen turistlerin daha güvenilir gıdaya ulaşabilmeleri için hafta sonu da gıda denetimlerine devam edildi. Uygunsuz bulunan işletmelere 5996 sayılı kanun kapsamında gerekli yasal işlemler uygulandı
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "Vatandaşlarımız gıda ile ilgili karşılaştıkları her türlü olumsuzlukları Alo174 ve Gıda İhbar Hattını kullanarak bizlere ulaştırabilirler" uyarısında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSevgilisini paylaştı, herkesi sildiSevgilisini paylaştı, herkesi sildi
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 20 Aralık Pazar

İmsak
06:16
Sabah
07:45
Öğle
12:41
İkindi
15:06
Akşam
17:26
Yatsı
18:50

Kayseri Nöbetçi Eczaneler20 Aralık Pazar

Gülşah Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şaylan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yüksel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elif Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Merhem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.