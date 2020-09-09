YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanları polis uyardı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanları polis uyardı

TOKAT HABERLERİ  | 09.09.2020 21:07 | Son Güncelleme

Tokat’ta, korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 65 yaş ve üstü vatandaşları polis ekipleri uyardı.Tokat’ta il hıfzıssıhha meclisi kararı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların 10.00 ile 18.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına sınırlama getirildi.

Tokat’ta, korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 65 yaş ve üstü vatandaşları polis ekipleri uyardı.
Tokat’ta il hıfzıssıhha meclisi kararı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların 10.00 ile 18.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına sınırlama getirildi. Alınan karar üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler akşam saatlerinde uygulama yaptı. Cumhuriyet Meydanı çevresindeki park ve bahçeler ile Gaziosmanpaşa Bulvarında kimlik kontrolü yapan polisler 65 yaş ve üstü sokağa çıkan vatandaşları uyardı. Parklarda oturan yaşlıları yanına giden polis, evlerine gitmeleri için uyarıda bulundu. Polisin uyarısı sonucu yaşlı vatandaşlar evlerinin yolunu tuttu. Uygulamadan haberi olmayanlar vatandaşlar ise bilgilendirildi.

Uygulama saatini karıştırınca
İl hıfzıssıhha meclisi kararı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların 10.00 ile 18.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilirken, uygulama saatini karıştıranlar oldu. 66 yaşındaki Süleyman Karacaoğlu, 18.00’den sonra sokağa çıkmasına izin verildiğini sandığını ifade ederek, “Ben saatleri yanlış anlamışım, yasaksa evime gidiyorum. Ama evde zaman geçmiyor, yalnızım” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben''Hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben'
PARTNER Anne-kız bir arada! Anne-kız bir arada!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor’un ilk maçını yönetecek hakem belli oldu
Denizlispor’un ilk maçını yönetecek hakem belli oldu
Başkan Yüksel: “Vatandaşlarımızı tozlu ve çamurlu yollardan kurtarıyoruz”
Başkan Yüksel: “Vatandaşlarımızı tozlu ve çamurlu yollardan kurtarıyoruz”
Trabzonspor, sahasında açılış maçlarında iyi sonuçlar alıyor
Trabzonspor, sahasında açılış maçlarında iyi sonuçlar alıyor
Burhaniye’de kış hazırlığı
Burhaniye’de kış hazırlığı
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Günde 8 saat yanan mum 1 ayda ancak yarısına geliyor
Günde 8 saat yanan mum 1 ayda ancak yarısına geliyor

Tokat Namaz Vakitleri 9 Eylül Çarşamba

İmsak
04:35
Sabah
06:02
Öğle
12:36
İkindi
16:11
Akşam
19:00
Yatsı
20:21

Tokat Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Çarşamba

Can Eczanesi
Merkez
Sönmez Eczanesi
Merkez
Çağdaş Eczanesi
Erbaa
Lokman Eczanesi
Niksar
Tekeli Eczanesi
Turhal
Yenigün Eczanesi
Zile
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Cansel, 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
Cansel, 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
MHP’li Bulut: "Tek liste demek dayatma demek değil"
MHP’li Bulut: "Tek liste demek dayatma demek değil"
Yangını önleyen belediye işçisi ödüllendirildi
Yangını önleyen belediye işçisi ödüllendirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.