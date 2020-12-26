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Sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalar yoğunluk kazandı

KİLİS HABERLERİ  | 26.12.2020 12:52 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yol, kaldırım, temizlik ile parklarda çalışmalarına hız verdi.Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalar yoğunluk kazandı

Kilis Belediyesi 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yol, kaldırım, temizlik ile parklarda çalışmalarına hız verdi.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yol, kaldırım, asfalt yama çalışmalarını cadde ve sokakların boş olması nedeniyle çalışmalarını sürdürüyor. Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, kanal bağlantısı çalışmaları, baca, kanalizasyon hattı temizliği, yeni su hattı imalatı ve su arıza bakım onarım ve alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri de kentteki parklarda, refüjler ile ana arterlerde bakım, ağaç dikme çalışmalarına hız verdiği bildirildi.

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