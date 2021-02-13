Sokağa çıkma kısıtlamasında Kovid-19 aşılamasına devam edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üzerindeki eşlerinin ilk doz, sağlık çalışanları için ikinci doz aşılama işlemine devam edildi.

Ankara Şehir Hastanesindeki aşılama merkezinde, sağlık personeline 2'nci doz, "www.mhrs.gov.tr" ile MHRS Mobil veya e-Nabız uygulamalarından randevu alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üstündeki eşlerinin ilk doz aşıları yapılıyor.

Alerjik ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara özel aşılama çalışmasının uygulandığı merkezde, aşısını yaptıran 61 yaşındaki Zehra Yüceler, eşinin 65 yaş üzerinde olmasından dolayı aşı randevusu alabildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Randevu sürecinde hiç zorlanmadığını belirten Yüceler, "Hastaneye gelmeden önce asla aşı olmayacağım şeklinde düşünüyordum ama dinledikçe olacağımızı anladım. Bundan kaçış yok onun için bence herkes bir an önce aşı olsun." diye konuştu.

- "Keşke daha önce gelseydik"

66 yaşındaki Sema Kaydanbilen, aşının toplum sağlığı açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.