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Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

OSMANİYE HABERLERİ  | 14.12.2020 09:06 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına mama bırakıldı.Düziçi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına kuru mama ve su bırakıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına mama bırakıldı.
Düziçi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına kuru mama ve su bırakıldı. İlçenin farklı noktalarını araçlarla dolaşıp hayvanlara mama ve su bırakan ekipler kısıtlamada hayvanların beslenemediğini söylediler.
Sokakta yaşayan hayvanlara kuru mama ve su bıraktıklarını ifade eden görevliler, “Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta yaşayan hayvanlar yem bulmakta zorlanıyor. Bizlerde sokak hayvanlarının aç kalmaması için erken saatlerden itibaren kuru mama ve su bıraktık” dediler.

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

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