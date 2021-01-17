Sokağa çıkma kısıtlamasında trafik denetimleri sürüyor

Ordu’nun Kumru ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin trafik denetimleri sürüyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında jandarma ve polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Kumru ilçesinde de polis ekipleri, kent merkezinde denetimlerini sürdürürken, trafik ekipleri de giriş ve çıkışlarda sürücülere ve araçlara yönelik denetimlerini gerçekleştiriyor. Ekipler, sürücülerin ve araçlardakilerin seyahat belgelerini kontrol ederek, geçişlerini sağlıyor.



