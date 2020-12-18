Sokağa çıkma yasağı muafiyetini suistimal edenlere ceza yazılacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu gece 21.00’de başlayıp Pazartesi 05.00’a kadar devam edecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında muafiyeti bulunanların da denetleneceğini belirterek zaman ve güzergah uyumluluğu bulunmayıp durumu suistimal ettiği anlaşılanlara idari yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, bu gece saat 21.00’de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kaymakam Çorumluoğlu konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Bakanlığımızca yayınlanan Genelge ile yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi günlerde 21.00 - 05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma 21.00’den Pazartesi 05.00’e kadar (Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde) sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması gerektiğine dair talimat açıklanmış olup, ilgi Genelge’nin ekinde yer alan listede ise sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamamasını temin ve sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak yerler ve kişiler belirtilmiştir. Geçen süre içerisinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyetin bazı kişiler tarafından, kötüye kullanımıyla ilgili yaşanan olumsuzluklar nedeni ile Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kısıtlamadan muafiyet tanınacak yerler ve kişilerle ilgili istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeni ile sınırlıdır. Bunun dışında genel muafiyet şeklinde bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Kişiler, muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkabilecek olup, bu süre içerisinde muafiyet nedenine dair zaman ve güzergâh ile sınırlı kalma zorunlulukları bulunmaktadır. Güzergâh bakımından uygulamada kişinin ikametinden ayrılma nedenini oluşturan duruma dair izlenmesi gereken rutin güzergâhın dışına çıkılmaması gerekmektedir. Kısıtlamanın olduğu günlerde, yürüme mesafesinde bulunan market, bakkal vb yerlere araç kullanmadan gidilmesi gerektiği, bu doğrultuda denetim ekiplerince yürütülen kontrol faaliyetlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde dışarıda bulunan kişilerin kontrolleri sırasında Muafiyet kapsamında olup olmadığı, sebebi ile sokakta bulunma nedeninin zaman ve/veya güzergâh açısından uyumluluk gösterip göstermediği hususlarına dikkat edilecek olup, muafiyet sebebi ile zaman ve/veya güzergâh bakımından uyumluluk bulunmayan durumlarda ise idari yaptırım uygulanacağı, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günler için geçerli olan muafiyetleri suistimal eden/edebilecek kişilerle ilgili gerekli denetim faaliyetlerinin yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde kaymakamlığımızca yürütülmeye devam edecektir.”

