Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden çıkamayan çocuklara ‘Senden Korkmuyorum Covid-19’ kutu oyunu

Sokağa çıkma yasağının ardından evden çıkamayan çocuklar için Çekmeköy Belediyesi tarafından korona virüsten korunma yollarını anlatan kutu oyunu hazırlandı. İlk etapta 20 bin adet üretilen oyunda çocuklar buldukları aşıyı, Çekmeköy Devlet Hastanesi’ne ulaştırmaya çalışıyor. Oyun aileler ve çocuklar tarafından çok beğenildi.

Çekmeköy Çocuk dergisi ile dört yıldır her çocuğa ulaşan Çekmeköy Belediyesi, bu dönemde de onlar için bir kutu oyunu hazırladı. İlk etapta 20 bin adet üretilen oyunlar, içinde kitap ve temizlik malzemelerinin bulunduğu ’Evde Hayat Var Çantaları’nın içinde evlere gönderiliyor. Senden Korkmuyorum Covid-19’ oyununu çocuklar aileleri ile evlerinde oynayarak hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de virüs hakkında bilgi sahibi oluyor. Çekmeköy Belediyesi ekipleri kutu oyunları ailelere dağıtmaya başladı.

Evinde çocukları ile birlikte oyunu oynayan Gökay Şimşek, “Bu virüs çıktığından beri evden çıkamıyoruz. İnsanların da çıkmamasını tavsiye ediyoruz. Evde kaldığımız zaman zarfında tabii bir can sıkıntısı oluyor. Ama sağ olsun Çekmeköy Belediyesi ücretsiz olarak bizlere bu oyunu yolladı. Oyunun ismi ‘Covid-19 Senden Korkmuyorum.’ Bu oyunu oynadıktan sonra neşelenmeyi başladık. Hem de bilgilendik. Hem eğlenerek hem de bilgilendirme şu şekilde oluyor; oyunda kartlar var. Kartlarda bilgiler yazıyor. Mesela virüsün c vitamini sevmediğini hem benim çocuklarıma hem de bize öğretmiş oluyor” dedi.

Oyunu sevdiğini söyleyen Elif Naz Şimşek ise, “Bugün Çekmeköy Belediyesi’nin dağıttığı oyun oynuyorum. Çok güzel bilgilendirici, eğitici şeyler öğretiyorlar. Bunun için Çekmeköy Belediyesi’ne ve Başkanımız Ahmet Poyraz’a teşekkür ederim. Kartlarda belirttiği gibi virüsler c vitamini sevmiyorlar. Düzenli olarak beslenmemiz ve erken uyumamız gibi şeyler söylüyor. Güzel bilgiler teşekkür ederim” şeklinde konuştu.