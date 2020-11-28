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Sokağa çıkma yasağı öncesi hazırlık

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 28.11.2020 14:51 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, ülke genelinde pandemi tedbirleri kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına hazırlık yapan vatandaşlar, merkezdeki bazı gıda ürünleri satan işyerlerinin önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.Pandemi tedbirleri kapsamında 28 Kasım Cumartesi günü 20.00 ile 29 Kasım Pazar günü 10.00 arası ve 29 Kasım Pazar günü 20.00 ile 30 Kasım Pazartesi günü 05.00 arası sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Sokağa çıkma yasağı öncesi hazırlık

Eskişehir’de, ülke genelinde pandemi tedbirleri kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına hazırlık yapan vatandaşlar, merkezdeki bazı gıda ürünleri satan işyerlerinin önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Pandemi tedbirleri kapsamında 28 Kasım Cumartesi günü 20.00 ile 29 Kasım Pazar günü 10.00 arası ve 29 Kasım Pazar günü 20.00 ile 30 Kasım Pazartesi günü 05.00 arası sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Evinde ailesiyle birlikte vakit geçirecek olan vatandaşlar hazırlıklara başladı. Helvacı, şarküteri, kasap, kuruyemişçi gibi gıda ürünleri satan işyerlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu.
Oluşan bu kuyruklarda vatandaşların çoğu sosyal mesafeye uyarken, bazı vatandaşların ise uymaması dikkatlerden kaçmadı.

Sokağa çıkma yasağı öncesi hazırlık

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Eskişehir Namaz Vakitleri 28 Kasım Cumartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:50
Öğle
12:51
İkindi
15:20
Akşam
17:42
Yatsı
19:05
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