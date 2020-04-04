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Sokağa çıkma yasağına takılan 20 yaş altı Süper Lig futbolcuları

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 04.04.2020 11:32 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde 20 yaş altındaki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı ilan edilirken Süper Lig ekiplerinde forma giyen ve yasağa takılan isimler de belli oldu.

Koronavirüs kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni tedbirlere 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı koydu. Peki Süper Lig'de forma giyen 20 yaş altı futbolcular kimler, hangileri sokağa çıkamayacak. İşte ayrıntılar...

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koronavirüs Spor Toto Süper Lig Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sokağa çıkma yasağı

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