YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Sokağa çıkma yasağının ardından Didimliler bakkal ve marketlere akın etti

Sokağa çıkma yasağının ardından Didimliler bakkal ve marketlere akın etti

AYDIN HABERLERİ  | 11.04.2020 00:31 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Didim’de vatandaşlar bakkal ve marketlere koştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Didim’de vatandaşlar bakkal ve marketlere koştu. Sosyal mesafenin korunmaması sebebiyle emniyet güçleri anonsla vatandaşları uyardı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında aralarında Aydın’ın da bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağının ardından Didim’deki bakkal, fırın ve büfelerin önünde kuyruk oluştu. Vatandaşlar, ekmek ve su gibi temel ihtiyaçlarını almak için sıraya girdi. Şehir merkezindeki trafik sıkışıklığı yaşanırken, emniyet güçleri ise tedbirler aldı. Polis ekipleri, sosyal mesafenin korunması için vatandaşlara anonsla uyarı yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla' Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla'
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mesire alanlarının girişinde demir dubalı önlem

Mesire alanlarının girişinde demir dubalı önlem

Şaphane pazarına ’yabancı esnaf" girişi yasaklandı

Şaphane pazarına ’yabancı esnaf" girişi yasaklandı

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Düzce Valiliği yeni korona kararlarını açıkladı

Düzce Valiliği yeni korona kararlarını açıkladı

Tokat’ta, vatandaşa 2 milyonluk destek verilecek

Tokat’ta, vatandaşa 2 milyonluk destek verilecek

Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan vatandaş taburcu oldu

Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan vatandaş taburcu oldu

Aydın Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:32
Öğle
13:15
İkindi
16:53
Akşam
19:47
Yatsı
21:07

Aydın Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Lal Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.