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Sokağa çıkma yasağının olduğu 2 günde bu veterinerler çalışacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.04.2020 09:49 | Son Güncelleme

Kayseri Valiliği, sokağa çıkma yasağının olduğu 2 günde görev yapacak nöbetçi veteriner hekim listesini paylaştı.Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada, nöbetçi olacak veteriner hekimlerle ilgili şu bilgiler verildi:“Develi - Develi Veteriner Kliniği - Yasin Yılmazer - Pazar Sokak Belediye Pasajı D:105, 38400 Develi/Kayseri,Bünyan - Cepli Veteriner Kliniği - Abdullah Cepli, Mehmet Özcan Caddesi Sağlık Mah.

Kayseri Valiliği, sokağa çıkma yasağının olduğu 2 günde görev yapacak nöbetçi veteriner hekim listesini paylaştı.
Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada, nöbetçi olacak veteriner hekimlerle ilgili şu bilgiler verildi:
“Develi - Develi Veteriner Kliniği - Yasin Yılmazer - Pazar Sokak Belediye Pasajı D:105, 38400 Develi/Kayseri,
Bünyan - Cepli Veteriner Kliniği - Abdullah Cepli, Mehmet Özcan Caddesi Sağlık Mah. No:5 Bünyan,
Yahyalı - Yahyalı Veteriner Kliniği - Hacı Karabulut Kuzu Boyacılı Cad. Camikebir Mah. No:4a Yahyalı/Kayseri,
Talas - Pozitif Veteriner Kliniği - Hakan Doğan Eyüp Sultan Cad.Bahçelievler Mah.No:17 D Talas/Kayseri,
Yeşilhisar - Karabacak Veteriner Kliniği -Ekrem Karabacak, İsmet İnönü Cad. İdris Mah. No:232 Yeşilhisar/Kayseri,
İncesu - Kızılışık Veteriner Kliniği - Fatih Kızılışık, İstiklal Karamustafapaşa No:311 İncesu/Kayseri,
Akkışla Sarıoğlan Zafer Veteriner Kliniği - Zafer Himmetoğlu, Kululu Yeni Mahalle No:20 Akkışla/Kayseri,
Tomarza - Tunalıoğlu Veteriner Kliniği - Mustafa Tunalıoğlu, Eski Postahane Sk, Cumhuriyet Mah.No:23 Tomarza/Kayseri,
Pınarbaşı Sarız Tümüklü Veteriner Kliniği - Belen Tümüklü, Dedeman Cad.Yeniocak Mah. No:22-A Pınarbaşı/Kayseri
Kocasinan - Zirve Veteriner Kliniği - Mustafa Çimen Kocasinan Bulvarı Kocasinan/Kayseri,
Kocasinan - Uyan Veteriner Kliniği - O.Buğra Uyan, Anıt Cad.Gevhernesibe Mah.No:12- A Kocasinan/Kayseri,
Kocasinan - Işık Veteriner Kliniği - Ahmet Ata Doğu Garajı İçi Kocasinan / Kayseri,
Kocasinan -Kocasinan Veteriner Kliniği - Karal Duygulu, Anıt cad. Gevhernesibe mah. No:3-A Kocasinan/Kayseri,
Kocasinan - Çağlayan Veteriner Kliniği - Kaan Erdoğan Gemlik c. Anbar Mah. No:17-B Melikgazi/Kayseri,
Kocasinan - Terapi Veteriner Kliniği - İbrahim Çavuşoğlu Tuna Cad.Erciyesevler Mah.No:8-A Kocasinan/Kayseri,
Kocasinan - Oscar Veteriner Kliniği - Onur Kılınç Yeşil Mah Kocasinan Kayseri,
Kocasinan - Erciyes Veteriner Kliniği - Alper Koçyiğit, Donanma Cad.Gevhernesibe Mah.No:14 Kocasinan/Kayseri,
Kocasinan - Işık Veteriner Kliniği - Mehmet Ergüden Uğur Evler Mah.Doğu Terminali B Blok No:23
Özvatan Felahiye Emre Sayar istiklal cad. Kalemah. No:15 Felahiye/Kayseri
Melikgazi - Yaşam Veteriner Kliniği - Mehmet Önal Gün Sazak Cad. A blok Gesi Fatih Mah. No:37-A Melikgazi/Kayseri
Melikgazi - Güneş Veteriner Kliniği - Rıfat Gün Melikgazi/Kayseri
Melikgazi - Anadolu Veteriner Kliniği - Niyazi Kılıçkaya Yeniçay S.Turkuaz İş Kalpaklıoğlu M. No: 35-B Melikgazi/Kayseri
Melikgazi - FourVet Veteriner Kliniği - Bahtiyar Güden Melikgazi Mah. Melikgazi/Kayseri
Melikgazi - Sevimli Patiler Veteriner Kliniği - Özge Ceylan Olgunlar Cad.Yıldırım Beyazıtmah/Semt No:9-E Melikgazi/Kayseri
Melikgazi - Ömür Veteriner Kliniği - Bülent Ertuğrul Tavlasun Cad. Kılavuzlar Gavremoğlu M.No:21 D Melikgazi/Kayseri
Melikgazi - Melikgazi Veteriner Kliniği - Eray Ata Uçak Sk. Hunat Mah. No:14-P Melikgazi/Kayseri.”

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Kayseri Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Betül Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tuna Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Önder Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Osmangazi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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