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Sokağa çıkmayan Viranşehirlilere teşekkür

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 13.04.2020 14:10 | Son Güncelleme

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, sokağa çıkma yasağına uyan ilçe halkına teşekkür etti.Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüsle tedbirleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına uyarak evde kaldıkları için Viranşehir halkına teşekkür etti."Evde kal" çağrısında bulunan Ekinci, "Hafta sonu olduğu gibi zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım.

Sokağa çıkmayan Viranşehirlilere teşekkür

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, sokağa çıkma yasağına uyan ilçe halkına teşekkür etti.
Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüsle tedbirleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına uyarak evde kaldıkları için Viranşehir halkına teşekkür etti.
"Evde kal" çağrısında bulunan Ekinci, "Hafta sonu olduğu gibi zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlama devam ediyor. Kıymetli vatandaşlarımıza güveniyor ve evde kalın, sağlıklı kalın diyorum" ifadelerini kullandı.

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