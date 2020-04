Sokak canlıları için Atakum’dan dijital besleme noktaları haritası

Korona virüs tedbirlerinin sürdüğü ilçede aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak canlılarına yönelik besleme noktalarının sayısını çoğaltıp, mama yükleme çalışmalarını hızlandıran Atakum Belediyesi, ilçedeki hayvanseverler ile işbirliğini güçlendirmek için dijital harita oluşturdu.

Telefon, tablet ve bilgisayarlardan kolayca erişilebilen harita, sokak canlıları için Atakum’da oluşturulan tüm besleme noktalarına kolay erişim sağlanmasına olanak tanıyor. Sokak canlılarının tüm Atakumluların komşusu ve hemşehrisi olduğunu hatırlatarak ilçe sakinlerine can dostlar için dayanışma çağrısı yapan Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin talimatıyla harekete geçen Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının aç kalmaması için yoğun bir çalışma yürütüyor. İlçedeki tüm beslenme noktalarını düzenli olarak ziyaret eden ekipler, mamamatik cihazlarının dezenfeksiyonunu gerçekleştirerek sokak canlılarının salgın hastalıktan olumsuz etkilenmemesi için tedbir alıyor. Cihazların üzerindeki hazneleri yıkayarak temizleyen ekipler, can dostlar için mama ve su takviyesi gerçekleştiriyor. Korona virüs tedbirlerinin uygulanmaya başladığı ilk günlerde talepte bulunan Atakumlu hayvanseverlerin adreslerine yakın noktalara yerleştirilen mini mama hazneleri sayesinde sokak canlılarının beslenmesi için belediye-yurttaş iş birliği yürütülüyor. Mini mama haznelerinin dolum ve kontrol sorumluluğunu üstlenen ilçe sakinleri, evlerinin yakınındaki besleme noktalarına sahip çıkıyor, bu yolla can dostların aç kalmamaları için imece bir beslenme zinciri işletiliyor.