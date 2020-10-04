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Sokak hayvanlarına 6 yıldır pazar arabasıyla yiyecek taşıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.10.2020 11:13 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan hayvansever 55 yaşındaki Filiz Yılmaz, ilçenin belirli noktalarındaki sokak hayvanlarını yaklaşık 6 yıldır pazar arabasıyla taşıdığı yiyeceklerle besliyor - Filiz Yılmaz: - "Sağlık problemlerim vardı. Doktorum 'Kendini oyalayacak bir şeyler bul.' dedi. Ben de kendimi hayvanlara adadım"

KOCAELİ (AA) - ESMER GEÇAL - Kocaeli'de yaşayan hayvansever Filiz Yılmaz, 6 yıldır pazar arabasıyla taşıdığı yiyeceklerle sokak hayvanlarının karnını doyuruyor.

Kızıyla Gebze ilçesinde ikamet eden ve yaşlı bakımı yaparak geçimini sağlayan 55 yaşındaki Yılmaz, kendi imkanlarıyla kasaptan aldığı sakatat ve tavuk kemikleriyle hazırladığı karışımla sabah ezanında yollara düşüyor.

Sokak hayvanları için aldığı yiyecekleri taşıdığı pazar arabasıyla günde ortalama 3 saat yürüyen Yılmaz, Gebze ilçe merkezi ile Tatlıkuyu, Hacıhalil mahalleleri ve Darıca Bayramoğlu çevresinde belirlediği bölgelere giderek onlarca kedi ve köpeğe yiyecek bırakıyor.

- "Beslediğim sokak hayvanları yolumu gözlüyor"

Filiz Yılmaz, AA muhabirine, sokak hayvanlarına 6 yıldır yardım elini uzattığını söyledi.

Hayvanları çok sevdiğini dile getiren Yılmaz, sokak hayvanları için belirlediği noktalara her gün elinden geldiğince yiyecek bıraktığını ifade etti.

Yılmaz, kasaptan tavuk kemiği ve sakatat aldığını aktararak, Darıca'ya gitmek için halk otobüsünü kullandığını ancak yiyeceklerin kokusu nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşadığını, bunun da kendisini zorladığını anlattı.

Özellikle kış günlerinin sokak hayvanları için zor geçtiğine işaret eden Yılmaz, imkanları el verdiğince "yolunu gözleyen canları" beslemeye devam edeceğini, bu konuda destek beklediğini söyledi.

Yılmaz, beslediği sokak hayvanlarının yolunu gözlediğini belirterek, "Sağlık problemlerim vardı. Doktorum 'Kendini oyalayacak bir şeyler bul.' dedi. Ben de kendimi hayvanlara adadım. Evimde ise 10'u yavru 18 kedim var. Kiminin gözü yok, kiminin bacağı yok, hepsi engelli. Sağlıklı kedi almıyorum." diye konuştu.

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