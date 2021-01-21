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Sokak hayvanlarına mama

21.01.2021 16:16 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta sokaktaki hayvanlara mama bırakıldı.Dulkadiroğlu Kaymakamlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ile kentte faaliyet gösteren Hayvanların Sesi Derneği, sokak hayvanları için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş’ta sokaktaki hayvanlara mama bırakıldı.
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ile kentte faaliyet gösteren Hayvanların Sesi Derneği, sokak hayvanları için çalışma başlattı. Kış mevsimi nedeniyle olumsuz hava koşullarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama bırakıldı.
Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, “İnsan olsun, hayvan olsun aç, açıkta, zor durumda olan her canlıya yardım etmek inancımızın ve insan oluşumuzun bir gereği. İyi olanı tercih etmek, iyiliği ise teşvik etmek ve yaygınlaştırmak hepimizin sorumluluğu. Kalbimizden sevgiyi ve merhameti eksik etmeyelim ve bunu her fırsatta gösterelim. Bu soğuk kış günlerinde sokak hayvanları da sevgi ve yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Hep birlikte onlara destek olalım” dedi.

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