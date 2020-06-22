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Sokak hayvanlarına mama desteği

HAKKARİ HABERLERİ  | 22.06.2020 14:05 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi ekipleri, Hayvan Hakları Federasyonunun (HAYTAP) desteğiyle kentin değişik noktalarında bulunan sokak hayvanlarına mama dağıttı.Hakkari’de sahipli ve sahipsiz hayvanları sağlık taramasında geçiren ve onlarca hayvanı sağlığına kavuşturan Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, onların günlük beslenmelerini ise sürdürüyor.

Sokak hayvanlarına mama desteği

Hakkari Belediyesi ekipleri, Hayvan Hakları Federasyonunun (HAYTAP) desteğiyle kentin değişik noktalarında bulunan sokak hayvanlarına mama dağıttı.
Hakkari’de sahipli ve sahipsiz hayvanları sağlık taramasında geçiren ve onlarca hayvanı sağlığına kavuşturan Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, onların günlük beslenmelerini ise sürdürüyor. Kentin birçok noktasında olduğu gibi şehirden 7 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Çukurca karayolundaki çöplük mevkiindeki başıboş yüzlerce köpeğin düzenli bir şekilde kontrollerini yapan veteriner ekipleri, HAYTAP destekli mama ve lokanta artıkları ile sokak hayvanlarını beslemeye devam ediyor.
Düzenli bir şekilde sokak hayvanlarını beslediklerini belirten belediye yetkilileri, bir taraftan sağlık taraması diğer taraftan ise can dostlara mama verdiklerini belirttiler.

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