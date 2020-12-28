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Sokak hayvanlarına polis şefkati

GİRESUN HABERLERİ  | 28.12.2020 12:28 | Son Güncelleme

Giresun’da polis ekipleri yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yem ve mama desteğinde bulunuyor.Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa Ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği koordinesi ve TDP Şube ekipleri, şehirde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında lokanta, restoran, park ve bahçelerdeki insan yoğunluğunun azalmasıyla yem ve mama bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için çalışma başlattı.Ekipler, temin edilen mama ve yemleri mahalle mahalle, sokak sokak gezerek kedi ve köpeklerin yoğun olduğu noktalara bırakıyor.

Giresun’da polis ekipleri yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yem ve mama desteğinde bulunuyor.
Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa Ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği koordinesi ve TDP Şube ekipleri, şehirde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında lokanta, restoran, park ve bahçelerdeki insan yoğunluğunun azalmasıyla yem ve mama bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için çalışma başlattı.
Ekipler, temin edilen mama ve yemleri mahalle mahalle, sokak sokak gezerek kedi ve köpeklerin yoğun olduğu noktalara bırakıyor. Polis ekiplerinin bu çalışması vatandaşlarca ve hayvan severlerce takdir görüyor.
Giresun İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Emniyet Müdürlüğümüze bağlı birimler ve Hayvanları Koruma Gönüllüleriyle yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yem ve mama desteği sağlandı. Özellikle sokağa çıkma yasağı bulunduğu günlerde ekiplerimizin çalışmaları daha da anlamlı hale gelmektedir. Bu kapsamda İlimiz Aksu, Çaykara ve Küçükköy mahallelerinde 14 nokta, Dereli İlçe Merkezi ve dağ yolunda 12 nokta ve toplam 42 sokak hayvanının beslemesi yapılmıştır. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle zaman zaman sokak hayvanlarının beslenmesine devam edilecektir” denildi.

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