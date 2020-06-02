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Sokak hayvanlarını kimliklendirme çalışmaları devam ediyor

MUĞLA HABERLERİ  | 02.06.2020 17:27 | Son Güncelleme

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını kimliklendirmeye devam ediyor.Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu ile ortak yürütülen proje kapsamında, sokakta yaşayan hayvanlar takılan çip sayesinde sisteme kayıt oluyor.Geçtiğimiz aylarda Bodrum Belediyesi’ne ait Geçici Hayvan Bakım Merkezlerinde, tedavi gören hayvanların kimliklendirilmeye başlanmasıyla hayata geçirilen proje, gönüllüler sayesinde sokaklarda da devam etmeye başladı.

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını kimliklendirmeye devam ediyor.
Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu ile ortak yürütülen proje kapsamında, sokakta yaşayan hayvanlar takılan çip sayesinde sisteme kayıt oluyor.
Geçtiğimiz aylarda Bodrum Belediyesi’ne ait Geçici Hayvan Bakım Merkezlerinde, tedavi gören hayvanların kimliklendirilmeye başlanmasıyla hayata geçirilen proje, gönüllüler sayesinde sokaklarda da devam etmeye başladı. Yalıkavak mahallesinde başlayan çipleme işleminin Bodrum genelinde devam etmesi planlanıyor.
Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, çip uygulamasıyla sokak hayvanlarına uygulanan her türlü işlem ve hayvanların fiziksel özelliklerini sisteme kayıt ediyor. Genellikle sırt bölgesinden deri altına yerleştirilen çip (Anımal ID) sonrasında birer kimlik numarasına sahip oluyor. Verilen bu kimlik numarası sayesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü veri tabanına kayıt olan canların dijital kaydı sağlanıyor.
Sisteme girilen kimlik numarası sonrasında, hayvanın sahipli ise sahibinin adı ve iletişim bilgileri, kısırlaştırılıp kısırlaştırılmadığı, yapılan muayene ve tahlil sonuçları ile aşı bilgilerine ulaşılabiliyor.
Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu Başkanı İnci Kutay, “Bodrum belediyesi ile ortak yürüttüğümüz birçok projemiz var. Bu projelerden birisi de hayvanların kimliklendirilmesi. Bunu 3 ay süreyle gerçekleştirmek için yola çıkmıştık. Sahipli ve sahipsiz hayvanları kapsayarak ücretsiz gerçekleştiriliyor. Projeye katılan ve anlaşmalı olduğumuz kliniklere hayvan severler köpeklerini getirdiklerinde ücretsiz olarak çipleme işlemi gerçekleştiriliyor. Amacımız kimliklendirilmemiş hayvan kalmaması” diye konuştu.

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