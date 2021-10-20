Sokak hayvanlarını modern imkanlarla tedavi edip sahiplendiriyorlar

EMİN İLERİ - Bursa'da, Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı 114 dönüm arazide kurulu Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde yılda yaklaşık 8 bin hayvan tedavi ediliyor.

Avrupa'daki pek çok sokak hayvanı rehabilitasyon merkezinin incelenmesinin ardından 2006'da kurulan tesiste 815 kedi ve köpeğin yanı sıra at, keçi ve ördekler bulunuyor.

Yılda yaklaşık 3 bin hayvanın kısırlaştırıldığı merkezde tedavisi tamamlanan hayvanlar sahiplendirilmek için bir süre bekletiliyor. Sahiplenilmeyenler kısırlaştırılma işlemi sonrası doğal yaşamına bırakılıyor. Doğal yaşamda bulunması uygun olmayan bazı hayvanlara ise tesiste ömür boyu bakılıyor.

Hayvan ve doğa sevgisini erken yaşlarda çocuklara aşılayabilmek, sahiplenmeyi cazip kılmak adına ilkokullar, ortaokullar ve hayvan koruma dernekleri ile çeşitli projeler yürütülüyor. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi ile yapılan ortak programla, Türkiye'den ve yurt dışından veteriner hekim adaylarına staj imkanı sağlanıyor.

Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde veteriner hekim, veteriner teknikeri ile idari ve yardımcı olmak üzere 57 personelle hizmet veriliyor.

- "Tedavi gören sokak hayvanları için alttan ısıtma sistemleri mevcut"

Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Dilek Yosun, AA muhabirine, her gün vatandaşlar tarafından kendilerine taleplerin iletildiğini ve bu doğrultuda sokak hayvanları toplama ekipleri tarafından her gün onlarca hayvanın tesise getirildiğini söyledi.

Bu yıl şu ana kadar 2 binden fazla hayvana kısırlaştırma ameliyatı yapıldığını ve 200 civarında sokak hayvanının sahiplendirildiğini belirten Yosun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde önceki yıllara göre bu sayıların azaldığını dile getirdi.

2018 ve 2019'da 300-350'şer hayvanın sahiplendirildiğine değinen Yosun, şu bilgileri paylaştı:

"Bin hayvan kapasiteli tesisimizde kapalı mekanlarda tedavi gören sokak hayvanları için alttan ısıtma sistemleri mevcut. Gerek laboratuvarlarımızda gerek ameliyathanelerimizde ve tedavi ünitelerimizde en son teknolojiye sahip cihazlar kullanılmaktadır. Dolayısıyla sokak hayvanlarına hizmet vermek için en iyi şekilde gerekli olan gayret ve hassasiyeti göstermekteyiz. Bursa'daki rehabilitasyon merkezleriyle iletişim halindeyiz. Özellikle fiziksel ve zihinsel engelli öğrencilerimiz merkezimize ebeveyn veya öğretmenleri tarafından getirilerek onlara özgüvenlerini, sosyal gelişimlerini artırmak amacıyla ücretsiz olarak at biniş eğitimi veriyoruz."

- "Daha çok araç kazası, yüksekten düşme gibi travmatik vakalar geliyor"

Merkezde görevli veteriner hekim Kadir Özdemir ise tesiste kedi ve köpek rehabilitasyonu kapsamında çalışmalarda bulunduklarını, asıl işlerinin kısırlaştırma olduğunu, bunun haricinde yumuşak doku, kemik doku operasyonları yapabildiklerini belirtti.

Yılda yaklaşık 3 bin kısırlaştırma operasyonu yapıldığını ve sadece sokak hayvanlarına hizmet verdiklerini bildiren Özdemir, şöyle devam etti:

"Tesisimize daha çok araç kazası, yüksekten düşme gibi travmatik vakalar geliyor. Tam donanımlı, röntgeninden tutun endoskopisine, ultrasonundan biyokimyasalına, ameliyathanemiz, yoğun bakım ünitemiz, tek kişilik hasta bakım yataklarımız, her şeyimiz mevcut. Doğal olarak bütün vakalara müdahale edebiliyoruz. Ekstra vakalar olarak bazen çok yoğun tümörlü operasyonlar gelebiliyor. İnsanlardaki gibi hayvanlara operasyon yaptıktan sonra kemoterapi veriyoruz. Vakalar bazen uzun soluklu olabiliyor, 2-3 ay bizde kalabiliyorlar. Bazen deri problemli hayvanlar 6 ay kalabiliyor. Uyuzlu vaka geldiğinde müdahale edip özel araziye bırakıyoruz, iyileştikten sonra kısırlaştırıp doğaya salıyoruz."

Özdemir, diğer rehabilitasyon merkezlerinden farklarının, doğal yaşam alanlarının bulunması olduğunu vurguladı.

Dışarı, sokağa salamayacakları kedi ve köpekleri bu alanda ömür boyu tuttuklarını anlatan Özdemir, "Çam ağaçlarının içinde, otomatik yemliklerin, sulukların olduğu, 10-12 dönüm araziden bahsediyorum. Burada hayvan sayısı çok değil, maksimum sayı 12 oluyor. Kedi ve köpeklerin olduğu yerler tamamen alttan ısıtmalı ve burada sadece kuru mama kullanıyoruz." dedi.

Hayvan sahiplendirme konusunda sıkıntı yaşadıklarını aktaran Özdemir, vatandaşlara seslenerek, hayvan satın alma yerine merkeze müracaat edebileceklerini sözlerine ekledi.

