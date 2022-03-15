Sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Ulubaran Kalemköy'ün, hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, 12 Mart'ta havlayan köpekten korkarak yola fırlayan ve otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki Kalemköy'ün tedavisi Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkları bulunan Kalemköy'ün babası Yusuf Kalemköy, hastane odasında gazetecilere, Celal Bayar Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi oğlunun hafta sonu yeğenleriyle oynamak için dışarı çıktığında talihsiz olayın yaşandığını anlattı.

Zor ve acılı bir süreç yaşadıklarını belirten Kalemköy, oğlunun yaşadığı kazanın kendilerini çok yıprattığını anlatarak, "Burada kimsede herhangi bir suç aramıyorum ama görüntüleri izledik, başıboş gezen köpeklerden dolayı çevredeki çocukların rahatsız olduğunu dile getirmişler. Ama hiçbir müdahale yapılmamış. Bu, bugün bizim çocuğumuza olduysa başka zaman da diğer bir çocuğa olacak. Şu an canımız yanıyor, üzgünüz. Gerekli yerlere başvuru yapacağız, dava sürecimiz olacak, takip edeceğiz." dedi.

Oğlunun tedavi süreciyle ilgili de bilgi veren Kalemköy, şunları kaydetti:

"4 saat süren büyük bir operasyon geçirdi, şu an sadece oğlumuzu düşünüyoruz. Diğer insanların çocuklarına da zarar gelmesin, bizim çocuğumuza da zarar gelmesin, duyarlı olmamız lazım. Hepimiz hayvanları seviyoruz, çocuğu hayvan kovaladı diye hem çocuğa hem hayvana suç bulma lüksümüz yok. Çocuk 13 yaşında, normal bir vatandaş da olsa köpek saldırsa hepimiz korkuyoruz. Duyarlı olmamız lazım, elimizden geldiği kadarıyla yapacağımız bir şey varsa bizler de yardımcı olalım. Güzel yerler yaptıralım, hayvanları oraya taşıyalım. Çocuklarımızın hayatlarını biraz daha güvenceye alırsak bizim için iyi olur. Bizim için de çok zor bir durum. Bu, çocuğun geleceğini de etkileyecek, bunların tedbirini yetkililer bir an önce alsın. Kaval kemiğinde 5 parçalı kırığı var, plak konuldu. Tedavisi 1 sene sürecek. Kalça kemiğinde, bileğinde kırık var, yine vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler var. Ayağa kalkma süreci bizim için meşakkatli olacak ama Allah'a hamdolsun ki elimizde. Bizim bundan umudumuz var, tutunacak dalımız, evladımız yanımızda. Onun nefesi bize ilham veriyor, Allah nasip ederse zor günleri atlatacağız."

- "İçimiz acıyor"

Oğlunun yaşadığı kaza görüntülerini izlediğinde büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Kalemköy, "Yeğenleriyle birlikte oyun oynamaya çıkmıştı. köpekleri görüyorlar, orada köpeği gezdiren de bir vatandaş var. Kaza anında kamerada gözüküyor, köpekleri alıp karşıya götürüyor. Çocuğun kaza yaptığı anda çocuğa müdahale etmiyor, hala köpeklere yemek yediriyor." diye konuştu.

Hayvanları kendisinin de çok sevdiğini ancak köpeklere yemek yediren kişinin kazanın ardından ilgisizliğine tepkisinin olduğunu vurgulayan Kalemköy, "Bugün içi yanmış baba olarak konuşuyorum, evlat gözümüzün önünde olduğu zaman içimiz acıyor. Köpeğin bir tanesi havlıyor, halk otobüsü orada bulunan cebe girmiyor, çocuk onu görüyor ilk önce, tedirgin oluyor ve ne yapacağını şaşırıyor. Sonra gelen araç da kazaya sebebiyet veriyor." ifadelerini kullandı.

Kalemköy, yaşanan talihsiz olayın kendilerini çok üzdüğünü aktararak, kazaya sebebiyet veren aracın yaya geçidine yaklaştığı halde hızının fazla olduğunu iddia ederek, bu duruma da tepki gösterdi.

- Olay

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, 12 Mart'ta yaşanan olayda, sokak köpeklerinden kaçan Celal Bayar Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ulubaran Kalemköy'e, İ.Y'nin kullandığı otomobil çarpmış, yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

Görüntülerde, kaldırımda yürüyen Kalemköy'ün, havlayarak üzerine gelen köpekten korkarak yola doğru kaçması ve otomobilin çarpması yer alıyor.

