Sokak lezzetinin baş tacı midyenin temizlenme aşamasına dikkat! Canlı olduğunu anlamak için...

Midyelerin pişirilirken ve hazırlanırken sağlıklı ve lezzetli kalmaları için, deniz kabuklarından çıkan sakalların yanı sıra, denizdeki kir ve kumun da çıkarılması gerekir. Canlı midye satın aldığınızdan ve yemeden hemen önce temizlediğinizden emin olun.

MİDYE NASIL TEMİZLENİR?

Midye yapısı bakımından çok fazla suyu emip dışarıya bıraktığı için midyeyi satın alırken öncelikle temiz olup olmadığından emin olmamız gerekir.Bu nedenle temiz olmayan midyeler pislik barındırabilirler. Midye temizlerken canlı olduğuna ve kapalı olduğundan emin olmamız gerekir.

Dış kısmında bulunan sakal bölümününü çektikten sonra aynı yerinden bıçağımızı içerisine sokarak ikiye ayırıyoruz. İç kısımlarını bıçak yardımıyla temizleyip ayıklıyoruz. Midyelerimizi temizlerken kabuğunun elimizi kesmemesi için dikkatlice ayıklıyoruz.

MİDYE TEMİZLİĞİNDE PÜF NOKTA...

Midyelerin temizliği ile alakalı püf nokta ise; midyelerimizin temiz olduğundan emin değilseniz 1 litre taze tuza bir çay bardağı tuzlu su koyarsanız bu deniz suyu oranı olur.

Midyelerimizi içerisinde 2-3 saat bekletirseniz midyeler kendilerini açıp kapatarak kendiliğinden temizlenecektir.