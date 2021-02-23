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Sokak lezzetinin baş tacı midyenin temizlenme aşamasına dikkat! Canlı olduğunu anlamak için...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 23.02.2021 08:01 | Son Güncelleme:
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Çorbasından pilavına, tavasından dolmasına farklı şekillerde tüketilen midye sokak lezzetlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor ancak midyeyi temizlemek ayrı bir özen istiyor. Temizlenmesi, işlenmesi, hazırlanması ve pişirilmesi oldukça önemli olan midyeyi bakın nasıl temizlemeliyiz? Tüm bunlarla birlikte sizin için bir de midye tava ve midye dolma tarifi hazırladık. İşte başlıyoruz.

Midyelerin pişirilirken ve hazırlanırken sağlıklı ve lezzetli kalmaları için, deniz kabuklarından çıkan sakalların yanı sıra, denizdeki kir ve kumun da çıkarılması gerekir. Canlı midye satın aldığınızdan ve yemeden hemen önce temizlediğinizden emin olun.

MİDYE NASIL TEMİZLENİR?

Midye yapısı bakımından çok fazla suyu emip dışarıya bıraktığı için midyeyi satın alırken öncelikle temiz olup olmadığından emin olmamız gerekir.Bu nedenle temiz olmayan midyeler pislik barındırabilirler. Midye temizlerken canlı olduğuna ve kapalı olduğundan emin olmamız gerekir.

Dış kısmında bulunan sakal bölümününü çektikten sonra aynı yerinden bıçağımızı içerisine sokarak ikiye ayırıyoruz. İç kısımlarını bıçak yardımıyla temizleyip ayıklıyoruz. Midyelerimizi temizlerken kabuğunun elimizi kesmemesi için dikkatlice ayıklıyoruz.

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MİDYE TEMİZLİĞİNDE PÜF NOKTA...

Midyelerin temizliği ile alakalı püf nokta ise; midyelerimizin temiz olduğundan emin değilseniz 1 litre taze tuza bir çay bardağı tuzlu su koyarsanız bu deniz suyu oranı olur.

Midyelerimizi içerisinde 2-3 saat bekletirseniz midyeler kendilerini açıp kapatarak kendiliğinden temizlenecektir.

Sizi hasta edebilecekleri için çatlamış, parçalanmış veya açılmış midyeleri atın. Her midyeye ayrı ayrı bakın. Üzerinde büyük çatlaklar olan veya ezilmiş ve buruşmuş midyelerin atılması gerekir.

Stresli ama ölmemiş bazı midyeler hafifçe açılır, bu yüzden onları dışarı atmadan önce hızlıca kontrol edin.

MİDYE TAVA NASIL YAPILIR?

Midyelerimizin çıtır olması için karbonatlı suya batırdıktan sonra unlayarak tavamızda kızartıyoruz.

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Tarator sosu ile birlikte midyelerimizi sunum yapıyoruz. Afiyet olsun.

MİDYE DOLMA TARİFİ

  • 2 kg kabuklu midye
  • 2 su bardağı pirinç
  • 2 su bardağıi su
  • 2 büyük soğan
  • 4 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 3 çorba kaşığı kuş üzümü
  • 3 çorba kaşığı çam fıstığı
  • 1,5 çorba kaşığı kuru nane
  • 2 çay kaşığı kimyon
  • 2 çay kaşığı yenibahar
  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
  • 1/2 çay kaşığı pul biber

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MİDYE DOLMA NASIL YAPILIR?

  • Midyeleri alıp kendiniz haşlayacaksanız aşağıdaki 3 adımı takip edin
  • Midyelerin kabuklarını kazıyıp iyice yıkayın.
  • Soğuk suyun içinde biraz bekletip ölü ve kırık olanları atın.
  • Büyük bir tencereye midyeleri, 1 litre suyu ve tuzu koyup kaynatın. Açılır açılmaz ateşten alıp midyeleri başka bir kaba aktarın.
  • Soğanları doğrayıp zeytinyağında kavurun. İçine fistiklari da ekleyip fistiklar hafifce renk degistirene kadar cevirin.
  • Daha sonra pirinç, nane, karabiber, tarçın, yenibahar, şeker ve pulbiberi ekleyip iyice karıştırın.
  • 2 su bardağı su ve kuş üzümünü pirince ekleyip, karıştırın.
  • Suyu çekilene kadar kısık ateşte pişirin.
  • Midyeleri açıp pilavla (tıka basa olmayacak şekilde) doldurun.
  • Pirinçler pişmeye devam edip şişecekleri için midyelerde biraz yer kalabilir.
  • Genisçe bir tencereye dik olarak balik istifi dizin.
  • Üzerine 4 bardak su ekleyip kaynamaya bırakın, orta ateşte pişirin.
  • Yaklaşık 20 dakika içinde midye dolmalar hazır olacaktır.

MİDYE DOLMA KALORİ ORANI

Bir adet midye dolma 26 kalori, 100 gramı ise 87 kaloridir.

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