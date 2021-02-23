Sokak lezzetinin baş tacı midyenin temizlenme aşamasına dikkat! Canlı olduğunu anlamak için...

Midyelerin pişirilirken ve hazırlanırken sağlıklı ve lezzetli kalmaları için, deniz kabuklarından çıkan sakalların yanı sıra, denizdeki kir ve kumun da çıkarılması gerekir. Canlı midye satın aldığınızdan ve yemeden hemen önce temizlediğinizden emin olun.
Midye yapısı bakımından çok fazla suyu emip dışarıya bıraktığı için midyeyi satın alırken öncelikle temiz olup olmadığından emin olmamız gerekir.Bu nedenle temiz olmayan midyeler pislik barındırabilirler. Midye temizlerken canlı olduğuna ve kapalı olduğundan emin olmamız gerekir.
Dış kısmında bulunan sakal bölümününü çektikten sonra aynı yerinden bıçağımızı içerisine sokarak ikiye ayırıyoruz. İç kısımlarını bıçak yardımıyla temizleyip ayıklıyoruz. Midyelerimizi temizlerken kabuğunun elimizi kesmemesi için dikkatlice ayıklıyoruz.
Midyelerin temizliği ile alakalı püf nokta ise; midyelerimizin temiz olduğundan emin değilseniz 1 litre taze tuza bir çay bardağı tuzlu su koyarsanız bu deniz suyu oranı olur.
Midyelerimizi içerisinde 2-3 saat bekletirseniz midyeler kendilerini açıp kapatarak kendiliğinden temizlenecektir.
Sizi hasta edebilecekleri için çatlamış, parçalanmış veya açılmış midyeleri atın. Her midyeye ayrı ayrı bakın. Üzerinde büyük çatlaklar olan veya ezilmiş ve buruşmuş midyelerin atılması gerekir.
Stresli ama ölmemiş bazı midyeler hafifçe açılır, bu yüzden onları dışarı atmadan önce hızlıca kontrol edin.
Midyelerimizin çıtır olması için karbonatlı suya batırdıktan sonra unlayarak tavamızda kızartıyoruz.
Tarator sosu ile birlikte midyelerimizi sunum yapıyoruz. Afiyet olsun.
Bir adet midye dolma 26 kalori, 100 gramı ise 87 kaloridir.
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