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Sokak müzisyenliği yapan sahibine vokaliyle destek olan sevimli köpek

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 02.03.2019 19:08 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, sokak müzisyeni sahibine vokaliyle eşlik eden sevimli köpek izleyenleri eğlendirdi.

Sokakta müzik yaparak para kazanan sahibini yalnız bırakmayan köpek, vokal yaparak da sahibinin para kazanmasına yardım ediyor. Oldukça sevimli anların yaşandığı performanslarını izliyoruz...

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köpek sokak müzisyeni

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