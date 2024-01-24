Sokak ortasında tekme tokat kavga kamerada

Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Sedirler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan iki grubun karşılaşması üzerine sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu aralarında kadınların da bulunduğu yaklaşık 10 kişilik grup, tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iki grubun karşılaşması üzerine tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı ve taraflardan birinin yere düşmesi sonucu bir kişinin üzerinde yumruklarken diğer kişinin ise tekme attığı görülüyor. Kavganın yoldan geçen bir otomobilden inen 2 kişinin araya girmesiyle son bulduğu görülüyor.

