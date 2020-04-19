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Sokaklar boş kalınca belediye ekipleri bahar temizliği yaptı

AYDIN HABERLERİ  | 19.04.2020 09:27 | Son Güncelleme

Korona virüsü tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla boşalan Efeler sokakları, belediye ekipleri tarafından temizlenip dezenfekte edildi.Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Korona Virüs salgın hastalığına karşı tedbiri elden bırakmayarak Efeler Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerine çalışmalarını arttırmaları için talimat verdi.Yapılan çalışmalar hakkında konuşan Başkan Atay, “Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Efeler ilçemizde sessizlik hakim.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla boşalan Efeler sokakları, belediye ekipleri tarafından temizlenip dezenfekte edildi.
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Korona Virüs salgın hastalığına karşı tedbiri elden bırakmayarak Efeler Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerine çalışmalarını arttırmaları için talimat verdi.

Yapılan çalışmalar hakkında konuşan Başkan Atay, “Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Efeler ilçemizde sessizlik hakim. Sokaklar ve caddeler bomboş. Çalışma arkadaşlarımız ilçe genelinde temizlik, ot biçme ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Duyarlı davranarak evlerinde kalan halkımıza çok teşekkür ediyorum. Hafta içi de vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerekiyor. Biz Efeler Belediyesi olarak hizmetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu süreçte evlerinden çıkmayan vatandaşlarımız ihtiyaçları her ne olursa olsun bizi arayabilir. Bizde imkanlarımız doğrultusunda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Efeler halkımızın sağlığı her şeyden önemli” dedi.

Efeler genelinde sokak, cadde ve park alanlarında çalışan Efeler Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri Başkan Atay’ın talimatıyla korona virüsü salgın hastalık riskini en aza indirmek amacıyla yabani ot biçme, köpüklü sularla sokak, cadde yıkama ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdi. Çalışma esnasında personellerin sosyal mesafelerini koruyarak çalışmaları da gözlerden kaçmadı. Efeler Belediyesi ekipleri, çalışmaları balkonlarından takip eden Efelerli vatandaşlardan takdir topladı. Edinilen bilgiye göre Efeler Belediyesi ekipleri çalışmalarını arttırarak yarında çalışmaya devam edecek.

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