Sokaklardaki ani kalabalıklaşmaya dikkat

Eskişehir’de Korona virüs Covid-19 önlemleri kapsamında sokakların büyük çoğunluğu boşalırken, günün belli saatlerinde bazı noktalarda iş sebebiyle ani kalabalıklaşmaya dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Son günlerde hızla yayılan Korona virüs Covid-19 kapsamında yapılan ’Evde kal’ çağrısıyla, vatandaşların çoğunluğu evlerinden çıkmıyor. Kendilerini izole eden vatandaşlar, en iyi şekilde önlemlerini alıyor. Maske ve eldivenleri ile kendilerini korumaya çalışan Eskişehirliler ise çalıştıkları işler sebebiyle bazen dışarı çıkabiliyor. Özellikle öğle ve akşam iş çıkış saatlerinde Eskişehir’in bazı bölgelerindeki caddelerde insan yoğunluğu artarken, vatandaşlar gerekli önlemleri alsa da tedirginlik yaşayabiliyor. Ani oluşan kalabalıklar Korona virüs Covid-19 salgını için tehdit oluştururken, yetkililer tarafından sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda vatandaşlara sürekli uyarılar yapılıyor.

