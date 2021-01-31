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Sokakta bulunan köpeği, belediye başkanı sahiplendi

31.01.2021 13:40 | Son Güncelleme:
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Ordu’nun Altınordu ilçesinde eziyet edildiği iddia edilen sokak köpeği, Belediye Başkanı Aşkın Tören tarafından sahiplenildi.Altınordu Belediyesi zabıta ekipleri, Bucak Mahallesi’nde bir köpeğe eziyet edildiği ihbarı üzerine harekete geçerek, mahallede köpeği arama çalışması başlattı.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde eziyet edildiği iddia edilen sokak köpeği, Belediye Başkanı Aşkın Tören tarafından sahiplenildi.
Altınordu Belediyesi zabıta ekipleri, Bucak Mahallesi’nde bir köpeğe eziyet edildiği ihbarı üzerine harekete geçerek, mahallede köpeği arama çalışması başlattı. Yol kenarında bitkin ve yorgun halde bulunan köpek, veteriner hekim kontrolüne götürüldü. Kontrolleri tamamlanan köpeği, Altınordu Belediyesi Başkanı Aşkın Tören sahiplendi.
Belediye Başkanı Aşkın Tören, hayvanlara karşı tüm vatandaşların duyarlı olması gerektiğine dikkat çekerek, “Her zaman dediğimiz gibi bu şehirde her can bize emanet canlarımızın ne pahasına olursa olsun 24 saat hizmetindeyiz. Bu şehirde elimizle, kalbimizle, dilimizle ve vicdanımızla her şartta her canın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu tür talihsiz münferit olaylar karşısında şehrimizin, insanımızın hassasiyetine çok teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.

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