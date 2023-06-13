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Sokakta çalışan çocuklar ilk defa deniz otobüsüne binip Van Gölü’nde tur attı

13.06.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da sokakta çalışan çocukların rehabilite edilmesi amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde 60 çocuk, deniz otobüsü ile Van Gölü’nde tur attı.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ‘12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’ nedeniyle etkinlik düzenledi. Etkinlik çerçevesinde sokakta çalışan 60 çocuk ilk defa deniz otobüsüne binerek Van Gölü’nü gezdi. Kanoya binen, Van Gölü’nde yüzen çocuklar, piknik yapıp gün boyunca eğlendi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, sokakta çalışan çocukları hayata kazandırmak için proje gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bu proje çerçevesinde böyle bir etkinliğin düzenlendiğini belirtti. Proje çerçevesinde sokakta çalışan çocukların deniz otobüsüyle Van Gölü’nü gezdiğini aktaran Biçek, “Aralarında hayatında belki ilk defa deniz turu yapacak çocuklarımız vardı. Onlarla birlikte Van Gölü’nde tur attık. Sonra Gebze Su Sporları Merkezinde kanoya binip, bir takım sportif faaliyetlerde bulundular. Amacımız farkındalık oluşturmak ve çocuk işçiliğine hayır demektir. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz, bizim yarınlarımızdır. O yüzden çocuklarımızı bu şekilde değil de topluma kazandırmak ve geleceğe hazırlamak için onları bilgi ve birikimle donatmamız gerekiyor. Bu uğurda çaba harcıyoruz ve inşallah bunu başaracağız” dedi.

Açıklamalarında ailelere ve tüm vatandaşlara da uyarılarda bulunan Biçek, “Çocuklarımız işlenmemiş cevherlerimizdir. Maden ocaklarımız ve geleceğimizdir. O yüzden bu cevherlerimizi çok güzel işlemeliyiz. Onları hayata hazırlamalıyız. Bunun için de çok hassas davranmaları lazım. Sokakta kazanacakları beş, on kuruş paranın ailelere zarardan başka hiçbir faydası olmaz. Bu şekilde biz yarınlarımızı kaybetmiş oluruz. Suça bulaşmış, suça sürüklenmiş, istismara maruz kalan çocuklar hep bu sebepten kaynaklanıyor. Bunun yanında lütfen sokakta çalışan çocuklardan hiçbir şey almayalım. Bu çocuklara yaptığımız en büyük kötülüktür” ifadelerini kullandı.
İlk defa deniz otobüsüne binen çocuklar ise mutlu oldukların belirterek, bu etkinliği düzenleyen herkese teşekkür etti.

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